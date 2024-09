“¡Nos faltan 43!”, la demanda en Gobernación

El gobierno federal localizó restos humanos en el basurero de Cocula, Guerrero, que serán analizados genéticamente para saber si pertenecen a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

Padres y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a días de que se cumpla una década de la noche de Iguala, realizaron pintas y lanzaron alrededor de 30 cohetones al edificio de la Secretaría de Gobernación en demanda de la presentación de los estudiantes ausentes.

Los manifestantes llegaron antes del mediodía en una decena de autobuses que estacionaron sobre avenida Bucareli. Enardecidos, ahí comenzaron a gritar consignas: “¡La única verdad histórica es que fue el Estado!”, “¡Nos faltan 43!” y “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Vestido de verde olivo, políticamente vivo. No has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte será vengada!” “¡Ayotzi somos todos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ahora, ahora se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!”

María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindo, dijo que a tres días de cumplirse 10 años de los hechos, “seguimos firmes, con la convicción de encontrar a nuestros hijos. Creemos que este Presidente nos mintió, nos engañó. Bien claro dijo que iba a haber justicia y que iba a llegar a la verdad, pero (en vísperas del final del sexenio) vemos que eso no es posible”.

“Nosotros, como padres no descansaremos. Seguiremos en esta lucha hasta encontrar la verdad, hasta encontrar a nuestros hijos y que se haga justicia. A la Segob le quedó muy grande el puesto, no cumplieron, desde que este caso topó con el Ejército, ahí paró. Sabemos que fue un crimen de Estado porque estuvieron involucradas todas las autoridades, pero no descansaremos hasta que paguen los culpables. Hasta que se encuentre la verdad, aquí estaremos”.

Quieren a equipo argentino

Rosales sostuvo que este gobierno realiza las mismas acciones del sexenio de Enrique Peña Nieto para esclarecer el caso, ya que hubo una serie de irregularidades en las investigaciones.

“Ayer en la noche estaban realizando el análisis de los restos encontrados en Cocula, pero nos pidieron que notificaramos al equipo argentino de antropología forense para que participara, pero las autoridades nos mandaron la notificación a la 7 de la noche diciéndonos que a las 9 realizarían la segunda etapa del análisis. Eso es un procedimiento irregular cuyo objetivo es evitar que el equipo forense que apoya a los padres y madres pueda participar en esta diligencia. Tememos que vayan a hacer un proceso adulterado respecto al reconocimiento de estos restos”.

Pero no sólo eso, agregó que con la detención de Gildardo López Astudillo, El Gil, temen a que sea coaccionado y se retracte de las acusaciones que realizó en contra del Ejército Mexicano, o que con la recaptura del Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto sicario de la organización criminal Guerreros Unidos, “se retome la línea otra vez del basurero de Cocula y bajo esas pruebas de nueva cuenta se esté ejerciendo acción penal contra esta persona.

“El Gil, de manera libre y espontánea, ha hecho señalamientos contra una serie de autoridades, casi todos los cuerpos policiacos municipales, estatales, ministeriales y hasta el Ejército Mexicano se ven involucrados en la declaración que hizo, una ante el Ministerio Público y otra ante un juez. Necesitamos una fiscalía general independiente, así como una comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa totalmente independiente y fortalecida.”

