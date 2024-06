Nos arrebatan la tierra

Primera parte, Pagan los que menos tienen

Valle de Poanas Durango. La explotación de los recursos es despiadada, desmedida y actúa de forma tormentosa, la más tormentosa posible.

Azuzados en el conformismo y el consenso como forma de unificación los actores políticos negocian con sus propios círculos con el único fin de mantener las cosas como están, la tierra ha sido desmembrada de su conexión con la gente, se le ha trasplantado un corazón artificial que le permite sufrir una lenta agonía.

El mercado cual parásito anida en lo hondo del territorio, desafía las fronteras del capitalismo y llena de tempestades las pequeñas casas de las periferias y de dolor a los condominios de las ciudades, la intención un proyecto único de economía mundial, una fascinación por la ignorancia y una tendenciosa superioridad de las ideas.

Las manos que moldean el mundo son producto de relaciones de producción y hegemonías culturales, “De pronto llegaron a la reunión ejidal, dos hombres fuertemente armados, decían que teníamos que pagar para que nos protegieran” la violencia de forma sistemática ha provocado estragos en la salud de las asambleas comunitarias, los campesinos del Valle de Poanas en Durango viven una crisis hídrica, mal pago por su productos, el coyotaje y ahora viven desde unos 6 años la intimidación del brazo armado del estado.

Es posible que al hacer un atlas de la violencia, cobro de piso y, macro criminalidad encontremos una herramienta útil para cartografiar nuestra realidad, entender cómo este germen se extiende y colapsa hasta las relaciones más cotidianas, veríamos también como la clase desposeída es la más afectada y quien paga por vivir es quien no tiene para comer.

“El anterior ciclo agrícola nos fue mal, este no pinta mejor el gobierno trae programas para sembrar semillas que no son propias de la región, como son nuevas la gente se emociona” Los campesinos del valle de Poanas saben cuándo la tierra está cansada, rotan los cultivos para dar sustrato al suelo, su defensa territorial parte de sus conocimientos a lo largo de los años, gente de corbata y empecinados en el progreso han vuelto detestable trabajar en el campo, retienen los programas, alimentan sus bolsillos y enaltecen políticas ambientales que rompen con el metabolismo ambiental.

Un atlas de la defensa territorial en México de forma creativa, estética y política nos dará un parteaguas para comprender la crisis alimentaria que vivimos, el desabasto de materia ´prima y la devastadora sobreexplotación de recursos, el campesinado del valle de Poanas, tierra histórica de herencia Chalchihuite con profunda identidad con su tierra, son esclavos del gran capital, antes producían vida en los surcos, sembrando maíz, frijol, calabaza y chile, ahora producen para las grandes compañías, siembran girasol, alfalfa, avena y todo lo que contribuya al forraje para los animales que son la base de la industria de la carne.

“Nos dice que siempre ha sido así, tendremos que pedir permiso para entrar al llano (lugar donde la gente encuentra leña para cocinar y palma para tejer” El brazo armado el estado no solo controla, la distribución de droga, también pone mandos judiciales, presidentes y hasta paga los abogados, esta red de impunidad crece y envuelve a más personas en su red criminal.

Privatizan la tierra, ellos deciden donde entrar y donde no, si puedes hacer la fiesta de quince años o el bautizo de tus hijos, “Un señor dijo que no pagaba, que era un abuso, en la tarde de ese día le secuestraron a su hijo y le cortaron los dedos, se los mandaron en un morral y pues ya paga”. Un atlas de la defensa territorial traerá también datos científicos sobre el asentamiento de estos grupos criminales, como explotan los recursos materiales y humanos y el caos que ocasiona su estruendosa forma de sembrar terror, terror que inmoviliza pero que actúa en conformidad con la insensibilidad de la gente por una cultura de la aceptación y el miedo, suenan los corridos donde se habla de matar, los medios de comunicación no dicen nada son como perros encadenados, de vez en cuando ladran pero no muerden. “Son casi 570 pozos en toda la región, cada riego tiene un costo por hectárea a ellos les damos el 30 por ciento del costo de cada recibo” La gente tiene una organización ejidal, defendiendo el territorio, muy poco tienen y cada quien por lo general trabajan su propia tierra, no hay dinero para pagar gente, el agua se cuida al máximo y cuando se llega a pagar el recibo no es para ganancia de los comisarios ejidales sino para mantenimiento de los pozos, entonces al quitar el 30 por ciento dejan manca la bolsa, atacan de manera sutil como el cáncer, además crecen sin detenerse. “tenemos permiso del presidente municipal y de más arriba, eso nos dicen” “si llegamos a tu fiesta y queremos comida, nos dan comida, si queremos cerveza, nos dan cerveza para no hacerla larga lo que pidamos, es por su bien, recuerden que nosotros los cuidamos, eso dicen en las reuniones de cada mes” pasan lista, dicen quién debe pago, el campesino lidia todo los días con la falta de recurso, se mueve en bicicleta o a pie para su tierra de cultivo, la mayoría no posee vehículos así que pagan por el flete. Hagamos una geografía humilde, de las resistencias, llena de datos que sirvan para plantear estrategias de lucha, como se industrializa los espacios rurales y destruyendo el entorno.

También puedes leer: La lucha de la CNTE, una lucha por la escuela pública Salvador

“La gente ya no quiere sembrar, todo se queda en el flete o pago de piso, mejor se van de contratados a Estados Unidos” Desplazados por la violencia los campesinos se refugian en la religión, en sus fiestas ´patronales llevan ofrendas a San Isidro labrador, la virgen de Guadalupe o la virgen del Refugio, el discursos del cura pone las cosas en su lugar, “No llueve porque ustedes no tienen Fe, si tuvieran fe todo mejoraría, vengan a la misa con paraguas y verán que lloverá, eso dice el cura” La gente que va a misa sale convencida (algunos) de que esa gente que los atosiga, explota y se enriquece a sus costillas no actúan de mala fe y que si el campo no produce es porque hace falta creer con más fervor.

Un mapa podrá ayudar a detectar la influencia de la religión en los terrenos más pobres del país, la falta de escuelas y el regocijo del alcoholismo, drogadicción y cualquier vicio. “Al principio no les ponían atención a los mezquites, pero ahora los quieren hasta vender”. El conocimiento en manos de unos cuantos, tergiversa el uso comunitario y vuelve mercancía hasta el aire que respiramos.

La defensa del territorio es una lucha que se debe dar, con trabajo local y análisis de gran calado, un atlas de las resistencias actuales será didáctico y contribuirá por supuesto a la formación política, un mapa sin diagramas técnicos, que refuerzan las jerarquías y la desigualdad, un mapa sencillo Los pueblos tienen distintas capacidades de resistencia, analizar por qué se da esa diferencia es un tema a discutir, hagamos algo.

La macro criminalidad no es una fuerza espectral, ni incorpórea, está basada en relaciones de producción, esclavitud, explotación y claro que existe. Hay que ponerla en el mapa de la lucha.

“Nos están robando el agua, la tierra, los productos y hasta la alegría de nuestras vidas” El deber político no solo es la denuncia, es la preparación y la acción, hagamos de esta forma de tomar la palabra bastión para llenar de lucha colectiva todos los rincones del país.

Los entrecomillados son fragmentos del diálogo con un campesino del ejido de San Esteban en la región agrícola conocida como tepalcates, su nombre no se anota por razones de seguridad.

Salvador

A 11 años de la ejecución extrajudicial del luchador social Arturo Hernández Cardona

Los abajo firmantes manifestamos a 11 años de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del activista Arturo Hernández Cardona, nuestra solidaridad a su familia integrada por su viuda la Sra. Carolina Mena Marchan, sus hijas María Soledad, Carolina y Reina Hernández Mena, por su firmeza y valor al continuar en este caminar en busca de la verdad, justicia y la memoria.

El ingeniero Arturo Hernández Cardona era líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ), y además presidía la coordinación de organizaciones llamada “Unidad Popular” (UP). Arturo luchaba por que se hicieran realidad las demandas sociales de familias de escasos recursos, de campesinos de la zona Norte de Iguala, Guerrero. Se caracterizó por exigir justicia para las víctimas de la masacre de Aguas Blancas (ocurrida el 28 de junio de 1995, fue cometida por la policía del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, Guerrero), se solidarizó y luchó por la libertad de los presos políticos de la masacre de El Charco Ayutla de los Libres Guerrero; Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo, y exigió justicia por las víctimas de esta masacre que fueron detenidas, por los diez indígenas nu savis y el joven estudiante de la UNAM, Ricardo Tapia, masacrados en estos hechos por integrantes del ejército mexicano el 7 de junio de 1998. Además, apoyo de manera permanente en sus luchas a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Cabe mencionar que Arturo junto con Pablo Sandoval Cruz, Bertoldo Martínez Cruz y organizaciones sociales exigieron y lograron que él 24 de noviembre de 2009, les fuera entregado el cuerpo de Omar Guerrero Solís “Comandante Ramiro” (quien era dirigente de una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), para darle una sepultura digna.

Arturo en su labor de defensa a los más desprotegidos se enfrentó al entonces presidente municipal de Ayutla, el Sr. José Luis Abarca, a quién Arturo junto con otros activistas denunciaron penalmente ante el Ministerio Público por amenazas de muerte el día 29 de mayo de 2013, sin embargo, Arturo junto con miembros de la Unidad Popular y sus simpatizantes, realizaron una manifestación para exigir solución a la demanda de fertilizantes para el campo. Ese día desaparece Arturo junto con los activistas sociales; Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa y Rafael Bandera Román, en el tramo federal de la carretera México-Acapulco, en un en un paraje en el kilómetro 170 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

El 3 de junio de 2013, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, junto con otras organizaciones se manifestaron frente al Palacio Municipal de Iguala para exigir la presentación con vida de Arturo y sus compañeros desaparecidos, y poco después se difunde la noticia de que fueron encontrados los cuerpos de Arturo, Félix Rafael y Ángel en la carretera federal Chilpancingo-Iguala los cuerpos de los activistas; el cuerpo de Arturo se encontraba con los ojos vendados y claras señales de tortura así como los disparos con que fue ejecutado extrajudicialmente, por lo que los estudiantes y los integrantes de las organizaciones sociales, ingresaron al Palacio Municipal (había sido desalojado de empleados horas antes), y lo destrozaron, y utilizaron la explanada principal del ayuntamiento para que el cuerpo de Arturo, Félix Rafael y Ángel fueran velados y posteriormente fueron ingresados al Palacio Municipal.

La representación legal de la familia, la Organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), solicitó las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2013 para la familia de Arturo y el activista social testigo de la ejecución de Arturo, ya que las amenazas de muerte en especial a María Soledad iniciaron cuando las organizaciones y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tomaron el Palacio Municipal de Iguala, estas medidas cautelares fueron otorgadas en diciembre de 2014 y que actualmente se encuentran vigentes. Las hijas de Arturo han tenido que salir de Iguala, para resguardar su vida. En el año 2018, RSDCIAC solicita la Petición de Admisibilidad a la CIDH. En julio del 2022, la CIDH otorgo al Estado un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de la notificación, para presentar sus Observaciones sobre el Fondo, subrayando que el plazo de seis meses era improrrogable. Sin embargo, el Estado no presento observaciones, por lo que la familia Hernández Mena y su representación se encuentran en espera del Informe de Fondo, para que este caso sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente la familia Hernández Mena, sigue permanentemente hostigada por su exigencia de justicia al caso de Arturo.

Por lo que los que suscribimos la presente solicitamos a la CIDH, que emita a la brevedad el Informe de Fondo del caso Arturo Hernández Cardona y este además sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Conminamos al Estado, que las Medidas Cautelares se amplíen a la viuda del activista social Arturo Hernández Cardona, la Sra. Carolina Mena Marchan y a las dos hijas que no cuentan con ellas Carolina y Reina, ya que actualmente solo cuenta parcialmente con ellas María Soledad Hernández Mena, quien además es una defensora de derechos humanos que continua con la labor de su padre.

Ciudad de México a 27 de mayo de 2024

Obispo Emérito José Raúl Vera López, Lic. Ernesto Rodríguez Cabrera, Ericka Zamora Pardo, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Deeni Rodríguez López, Efrén Cortes Chávez, Ie Tze Rodríguez López, Jaqueline Campbell Dávila y decenas de firmas de organizaciones sociales solidarias.

NO NOS REPRESENTAN

No nos representan quienes fueron elegidos desde arriba como personas candidatas en todos los niveles de gobiernos incluso en contra de las bases partidistas. El voto individual por ese menú de refritos de los de arriba, no nos convence ni nos anima.

No nos representan porque tenemos memoria: los partidos de la actual posición neoliberal conservadora son los protagonistas de décadas de opresión, de múltiples actos corruptos de la fundación del corporativismo y son promotores del neoliberalismo atroz contra la clase trabajadora, los pueblos y la vida del país. Hoy están en crisis aunque refuerzan su rincón derechista con alianzas con fascistas de la derecha mundial.

No nos representan porque el partido en el gobierno y sus aliados oportunistas no levantan ninguna bandera ideológica precisa que se considere popular, han evitado por seis años toda movilización mínimamente anticapitalista y justiciera. Se acomodan a un supuesto centro, tratan de aparentar que dividen a sus opositores cooptándolos y ofreciéndoles lugar y cargos para el siguiente periodo.

No nos representan porque las dos coaliciones partidistas cuentan como jefes y asesores a personeros del capital y de sus propios intereses individuales. Por lo que, si no logran puesto electoral o como funcionarios, se cuelgan de la posición del partido Morena y su gobierno buscando que se les deje en la impunidad o que se les tomen en cuenta para la amplia conciliación, pactos, convenios y beneficio extraordinario. Siguen en sus discursos ambas coaliciones ofreciendo francas entregas de poder a los grupos y cárteles del capital financiero y monopólico, de los mandos militares y de la macro criminalidad que les aplauden por un lado (si les cumplen) y les presionan cuando se intenta distribuir los beneficios como asistencia a la población o de apoyo a empresas y servicios públicos. Si en pocos casos alzan banderas de derechos para la población tratan de hacerla dependiente, cliente y desorganizan las protesta legítimas y los proyectos propios y autónomos.

No nos representan porque los jefes verdaderos son esos mismos, antes llamados por el actual gobierno “oligarquía rapaz”, quienes junto con la mano de imperio yanqui disponen con formas de la guerra de amplio espectro (económica, política, psicológica y militar) que se extiendan las formas intensivas e internacionalizadas de despojo del territorio, explotación redoblada y con precarización de los trabajadores (prolongación de las jornadas de trabajo, pérdida de derechos y prestaciones, destrucción de contratos colectivos y de organizaciones sindicales) y colonización racista, clasista, patriarcal y depredadora de la cultura, la convivencia y la vida misma con sus megaproyectos de un México dependiente.

No nos representan porque pensamos con cabeza propia, aprendemos con autocrítica que no son los de arriba los amigos del pueblo. Por eso de manera puntual, dispersos pero reafirmados, nos auto organizamos y buscamos gobernarnos decidiendo a nuestra cuenta y riesgo.

No nos representan porque sus expertos de los programas asistencialistas o los de pacificación militarizada cada vez más son rechazados como conductores de nuestros destinos en comunidades, barrios y colectivos que saben que la solución de nuestros problemas está en nuestras manos.

No nos representan porque gobierne quien gobierne, los de arriba gobiernan para servir a los de arriba. No queremos políticos opresores, queremos autogobernarnos.

La meta que nos mueve sin esperanza en los de arriba es construir la autodeterminación de nuestros pueblos. Necesitamos ser soberanos al pensar, deliberar, decidir, actuar y proyectar nuestras vidas.

Los de arriba reprimen, engañan, desprecian, compran, nos quieren dependientes y sumisos. Abajo construimos embriones y órganos de poder popular y comunitario, defendemos territorios, espacios y derechos conquistados en la lucha político social. Poco a poco sabremos articularnos, ser un movimiento que cambie la Patria y la Matria hacia una sociedad comunera justa, digna, libre, sana.

No nos representan y lo que sigue es prepararnos, reconocernos y unirnos desde abajo para desmontar el poder de los de arriba porque…

¡NO NOS REPRESENTAN!

Para continuar caminando al sol por estos desiertos.

Para recalcar que estoy vivo

en medio de tantos muertos;

para decidir,

para continuar,

para recalcar y considerar,

sólo me hace falta que estés aquí

con tus ojos claros.

¡Ay! Fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.

Victor Heredia a su hermana desaparecida

Te podría interesar: El único día libre: impunidad y votar

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]