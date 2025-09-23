Martes, septiembre 23, 2025
Se llevará a cabo esta mañana la tercera mesa de diálogo entre normalistas de Teteles y la SEP

Manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles
23 de enero de 2025. Manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles. Foto de archivo Es Imagen
Martín Hernández Alcántara

Voceras del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Libre”, de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo, informaron que este martes 23 de septiembre, en Puebla, está programada la tercera mesa de diálogo con el gobierno estatal y la intermediación de las autoridades federales.

Las alumnas mencionaron a La Jornada de Oriente que en el cónclave del pasado viernes “no se avanzó nada en la mesa, solo se reagendó para este martes revisar conjuntamente el escalafón para completar la matrícula de 120” nuevas alumnas.

Posteriormente, añadieron: “En la reunión solamente se tocó un punto, y están pendientes precisamente las carpetas de investigación y la aplicación de los recursos federales, que ascienden a 18 millones de pesos aproximadamente”.

El viernes anterior, muy temprano por la mañana, el gobierno de Puebla informó que en el encuentro del pasado 18 de septiembre, entre autoridades estatales y federales con el Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, se acordó garantizar la incorporación de 120 aspirantes sin reducción en la matrícula de nuevo ingreso, así como que las estudiantes definan la fecha de entrega de las instalaciones para reactivar plenamente las actividades académicas.

El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Educación Pública estatal, la Secretaría de Gobernación de Puebla, la Oficina de Enlace Educativo de la SEP federal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

