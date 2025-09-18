A las 17 horas, en Puebla continúa diálogo entre normalistas de Teteles y SEP, con mediación federal

Este jueves a las 17 horas se realizará la segunda mesa de diálogo entre funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del gobierno estatal de Puebla y alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo, con intervención de la Secretaría de Gobernación federal.

Las estudiantes informaron a mediodía a La Jornada de Oriente que mantienen la demanda de continuar con la matriculación de sus compañeras de nuevo ingreso que habitan en el internado del plantel, pues el lunes solo se registraron 75 y hay otras 45 que esperan su lugar.

Las normalistas dijeron que ignoran cuántas aspirantes externas, es decir, que no se alojan en el internado de la escuela, pretende registrar la autoridad escolar, a cuyo ingreso se oponen. Argumentan que las jóvenes que pueden pagar hospedaje y manutención fuera del centro de estudios tienen recursos suficientes para buscar otra opción educativa, pues las normales rurales tienen el objetivo de atender a estudiantes de comunidades campesinas paupérrimas, para que vuelvan a esas localidades a prestar sus servicios como maestras y maestros.

Otra exigencia del Honorable Consejo Estudiantil Juventud Rebelde es que se cancelen las carpetas de investigación iniciadas en su contra y de sus compañeros de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, culpándolas de la quema de un autobús de la Red Urbana de Transporte Articulado y otros destrozos causados durante una protesta en las inmediaciones de Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobernación estatal.

Las normalistas aseguran que la Fiscalía General del Estado intenta criminalizarlas, porque no tuvieron que ver con los hechos violentos, los cuales fueron causados por infiltrados.

Las normalistas de Teteles también pedirán esta tarde que se inicien las obras de remodelación de la pista de tartán con el Fondo de Aportaciones Múltiples, igual de recursos federales. Está pendiente la entrega de un autobús, además de la entrega de materiales del kit escolar y los pants.