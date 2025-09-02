Normalistas de Teteles son responsables de cancelar la mesa de diálogo: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó este martes que la representación estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles fue la responsable de la cancelación de la mesa de diálogo programada para el pasado miércoles 27 de agosto.

En un comunicado oficial, la dependencia informó que las alumnas se negaron a participar en la reunión al insistir en la presencia de “hombres adultos, ajenos a su comunidad, quienes además se negaron a identificarse”.

La SEP señaló que este incidente impidió el avance en la resolución de sus demandas y ha escalado la tensión, resultando en nuevas protestas en la capital poblana.

Lamentó la falta de voluntad para entablar una negociación pacífica e hizo un llamado a las normalistas para que retomen el camino del diálogo, sin la intervención de terceros que, según las autoridades, buscan desestabilizar la situación.

Las protestas de las normalistas de Teteles se han intensificado y han estado marcadas por la presencia de hombres encapuchados, quienes han acompañado las manifestaciones y han incurrido en actos de vandalismo, como la quema de llantas en el bulevar 5 de Mayo.

Las secretarías de Gobernación y de Educación Pública han sido enfáticas al señalar que la intervención de estos grupos entorpece las negociaciones y pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, la autoridad reiteró su postura de que la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía, por lo que está dispuesta a atender las inquietudes de las normalistas, siempre y cuando el proceso se lleve a cabo a través de canales institucionales y sin la mediación de personas externas que solo buscan generar conflictos.