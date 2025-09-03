Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Normalistas retenidos en autobuses sobre el bulevar 5 de Mayo por autoridades se dirigen ya a sus “municipios de origen” 

Normalistas retenidos en autobuses sobre el bulevar 5 de mayor por autoridades se dirigen ya a sus “municipios de origen” 
Isaí Pérez Guarneros

Un total de 140 estudiantes de la Normal Carmen Serdán de Teteles Ávila Castillo, en Puebla, y 35 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron retenidos por agentes de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano tras los hechos violentos que derivaron en el incendio de un camión de la RUTA y una patrulla policiaca esta tarde sobre el bulevar 5 de Mayo. Posteriormente, y tras una revisión, las autoridades estatales permitieron que los jóvenes abandonaran la capital con rumbo a “sus municipios de origen”.

Durante la noche trascendió que habían sido detenidos 105 estudiantes de la normal de Teteles, 25 de Ayotzinapa, además de cinco choferes y un asesor legal, quienes supuestamente fueron trasladados al centro de seguridad C5. No obstante, en un comunicado oficial el gobierno estatal negó que los estudiantes hubieran sido puestos a disposición de la autoridad ministerial o de un juez de control.

De acuerdo con la versión oficial, únicamente se realizó una inspección para descartar la presencia de explosivos en los autobuses, procedimiento que, aseguraron, fue acompañado en todo momento por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla).

Por su parte, las normalistas de Teteles calificaron la retención como un acto de intimidación y subrayaron que la no formalización de las detenciones se debió a la presión ejercida por diversas organizaciones sociales, las cuales exigieron que no se criminalizara la protesta social.

Finalmente, el gobierno del estado reiteró su disposición a mantener las mesas de diálogo con el movimiento normalista; sin embargo, advirtió que las investigaciones para deslindar responsabilidades por la quema del camión de la RUTA y de la patrulla continuarán.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60 mil reservistas en medio de los planes del gobierno liderado...
Ciencia y tecnología

Un telescopio rectangular podría encontrar más rápido un ‘gemelo’ de la Tierra

La Jornada -
Madrid. Un grupo de astrofísicos defiende que los telescopios de espejo primario rectangular proporcionan un camino más claro para descubrir mundos habitables que otros...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Liberan a 130 normalistas de Teteles retenidas, tras quema de unidades del metrobús

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla informó la noche de este martes que fueron liberadas las 130 alumnas de la Escuela Normal Rural "Carmen...
00:01:39

Versión del gobierno apunta que normalistas y encapuchados prendieron fuego a unidades del RUTA

Yadira Llaven Anzures -
Según versión oficial de gobierno del estado de Puebla, hay elementos gráficos y testimoniales para sostener que fueron estudiantes de la Escuela Normal Rural...

Queman autobús de RUTA cerca de Casa Aguayo entorno a una marcha de normalistas de Teteles

Martín Hernández Alcántara -
Hay en estos momentos una situación de alta tensión en el Bulevar Héroes del Cinco de Mayo, en las inmediaciones de Casa Aguayo, donde...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025