Normalistas de Teteles señalan que el director de la escuela rechaza dialogar con ellas, a pesar de que hay necesidades no cubiertas

Alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” señalaron que el director de la escuela, Antonio García Ordoñez se niega a dialogar y tomar en cuenta a las integrantes del comité estudiantil y, por tanto, sus necesidades no están resueltas.

En conferencia de prensa en la ciudad de Puebla indicaron que, por ejemplo, sus padres fueron convocados este día a una reunión en las instalaciones ubicadas en Teteles de Ávila Castillo, pero ni a ellas ni a los progenitores o tutores les informaron para qué sería, solo les comentaron que era obligatorio y urgente que acudieran.

Apuntaron que el director no está considerando que las familias de las estudiantes son de escasos recursos y viajar hasta ese municipio les representa una fuerte inversión de dinero y tiempo, por lo cual se les debió indicar con oportunidad el asunto que sería tratado.

“Ellos solo dijeron: que se presenten los padres para la reunión, pero en ningún momento dijeron hay que generar condiciones, hay que darles el hospedaje, hay que darles el alimento, cuando mi madre y mi padre a la quincena llegan a ganar 2 mil pesos como máximo y eso se lo gastarían en solo dos días, se gastan casi los 3 mil (para acudir a la junta)”, dijo una de las normalistas. Por otra parte, declararon que continúan teniendo carencias dentro de la institución y se les obliga a realizar tareas para las cuales debería haber personas que las hicieran. Entre estas se encuentran la limpieza de la escuela y en ocasiones hasta levantar enormes árboles cuando se han caído.

Las normalistas de Teteles expusieron que como parte del módulo de Producción, tienen que criar animales y sembrar cultivos, pero no les proporcionan el equipo necesario para hacerlo.

“No nos están tomando en cuenta, pero además de que no nos están respetando como consejo estudiantil… luego se les pide la ayuda para que nos presten en el tractor y siempre se nos ponen peros; no, es que no funciona, no hay gasolina…en el área pedagógica los directivos nos dicen: manden a compañeras para que vayan a realizar el aseo, cuando ahí sí hay personal que lo pueda realizar… no quieren hacer nada, todo quieren que lo realicemos nosotras”.