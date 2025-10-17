Normalistas de Teteles acusan al gobierno de suspender unilateralmente el diálogo

La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el Honorable Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, denunciaron que el gobierno del estado de Puebla se ha negado a retomar el diálogo con la comunidad estudiantil desde el pasado 23 de septiembre, pese a los acuerdos previos establecidos para atender diversas problemáticas del plantel.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y organizaciones sociales, emitido la mañana de hoy, las estudiantes señalaron que la Secretaría de Educación Pública de Puebla, a través de la Dirección de Formación Docente, mantiene acciones que, afirmaron, fomentan la deserción de las alumnas de nuevo ingreso.

Te recomendamos: Se llevará a cabo esta mañana la tercera mesa de diálogo entre normalistas de Teteles y la SEP

Según las alumnas dichas prácticas cuentan con la complicidad de la Subsecretaría de Educación Superior del gobierno federal, encabezada por Ricardo Villanueva Lomelí, como parte de una presunta estrategia para reducir la matrícula y debilitar el modelo de educación rural.

El documento también denuncia actos de hostigamiento ocurridos el 14 de octubre, cuando dos hombres ingresaron al internado de la escuela y tomaron fotografías del lugar.

Las alumnas indicaron que, al confrontarlos, los sujetos afirmaron seguir instrucciones de la Dirección de Formación Docente del estado. Ante ello, el Consejo Estudiantil exigió la destitución del director de esa dependencia, Cutberto Cantorán Espinoza, así como de la directora del plantel, Brenda Inés Nájera Torres, del subdirector académico, David Amado Sánchez Juárez, y del subdirector administrativo, Fernando Cruz Ortega, a quienes acusan de obstaculizar la organización interna del estudiantado.

Leer más: Ayer se realizó el segundo encuentro entre normalistas de Teteles y SEP estatal de Puebla

Las normalistas también denunciaron el retraso en la aplicación de recursos federales destinados a obras de infraestructura, como la construcción de una pista de tartán y la adquisición de un autobús. Asimismo, reclamaron el incumplimiento de acuerdos sobre la entrega de materiales escolares, que —según señalaron— son de baja calidad y no se han proporcionado en su totalidad.

Entre sus principales demandas destacan la instalación inmediata de mesas de diálogo con autoridades estatales y federales, la cobertura completa de la matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2025-2026 y el respeto a su organización estudiantil.