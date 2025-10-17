Viernes, octubre 17, 2025
NoticiasEducación

Normalistas de Teteles acusan al gobierno de suspender unilateralmente el diálogo

Normalistas de Teteles acusan al gobierno de suspender unilateralmente el diálogo
Martín Hernández Alcántara

La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el Honorable Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, denunciaron que el gobierno del estado de Puebla se ha negado a retomar el diálogo con la comunidad estudiantil desde el pasado 23 de septiembre, pese a los acuerdos previos establecidos para atender diversas problemáticas del plantel.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y organizaciones sociales, emitido la mañana de hoy, las estudiantes señalaron que la Secretaría de Educación Pública de Puebla, a través de la Dirección de Formación Docente, mantiene acciones que, afirmaron, fomentan la deserción de las alumnas de nuevo ingreso.

Te recomendamos: Se llevará a cabo esta mañana la tercera mesa de diálogo entre normalistas de Teteles y la SEP

Según las alumnas dichas prácticas cuentan con la complicidad de la Subsecretaría de Educación Superior del gobierno federal, encabezada por Ricardo Villanueva Lomelí, como parte de una presunta estrategia para reducir la matrícula y debilitar el modelo de educación rural.

El documento también denuncia actos de hostigamiento ocurridos el 14 de octubre, cuando dos hombres ingresaron al internado de la escuela y tomaron fotografías del lugar.

Las alumnas indicaron que, al confrontarlos, los sujetos afirmaron seguir instrucciones de la Dirección de Formación Docente del estado. Ante ello, el Consejo Estudiantil exigió la destitución del director de esa dependencia, Cutberto Cantorán Espinoza, así como de la directora del plantel, Brenda Inés Nájera Torres, del subdirector académico, David Amado Sánchez Juárez, y del subdirector administrativo, Fernando Cruz Ortega, a quienes acusan de obstaculizar la organización interna del estudiantado.

Leer más: Ayer se realizó el segundo encuentro entre normalistas de Teteles y SEP estatal de Puebla

Las normalistas también denunciaron el retraso en la aplicación de recursos federales destinados a obras de infraestructura, como la construcción de una pista de tartán y la adquisición de un autobús. Asimismo, reclamaron el incumplimiento de acuerdos sobre la entrega de materiales escolares, que —según señalaron— son de baja calidad y no se han proporcionado en su totalidad.

Entre sus principales demandas destacan la instalación inmediata de mesas de diálogo con autoridades estatales y federales, la cobertura completa de la matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2025-2026 y el respeto a su organización estudiantil.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...
Internacional

FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Afirma el gobierno que Normal de Teteles vuelve a clases el próximo lunes

Martín Hernández Alcántara -
La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que, tras la reunión del pasado martes con alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de...

Dialogan SEP y normalistas de Teteles tras bloqueo de ayer al bulevar 5 de Mayo

Martín Hernández Alcántara -
Las representantes del Honorable Consejo Estudiantil Juventud Libre de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo dialogan desde esta mañana...
00:00:37

Requiere denuncias la FGE para indagar supuestos actos de tortura en la Normal de Teteles

Patricia Méndez -
La Fiscalía General del Estado (FGE) no puede iniciar por oficio una investigación por los supuestos actos de tortura física, psicológica y emocional que...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025