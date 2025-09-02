Normalistas cierran el Bulevar 5 de Mayo en la capital y toman alcaldía en Teteles

Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo realizan un bloqueo en el Bulevar Héroes del 5 de Mayo y la 14 Oriente, de la capital poblana, demandando la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno estatal.

Las estudiantes han asegurado a La Jornada de Oriente que, simultáneamente, han tomado las instalaciones de la presidencia municipal en Teteles de Ávila Castillo.

Las jóvenes solicitan una reunión con el titular del Poder Ejecutivo, para hacer efectivos los acuerdos firmados en 2023 sobre la matrícula externa y denunciar la negativa al diálogo por parte de la SEP y directivos de la Normal.

Las normalistas señalaron a funcionarios de la Secretaría de Educación de Puebla y al cuadro directivo de la Normal de impedir mesas de negociación, rechazar el acompañamiento jurídico de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y vulnerar su derecho a participar en decisiones que afectan su formación académica.

En esa lógica, expresaron su rechazo a la inscripción de alumnas bajo matrícula externa, práctica que aseguraron está prohibida por reglamentos y minutas firmadas. De acuerdo con la denuncia, las autoridades han convocado a estudiantes en espacios ajenos al plantel con el fin de promover esta modalidad, lo que consideran una violación a la legalidad institucional y una afectación a quienes permanecen bajo el sistema de internado.

El pronunciamiento también incluyó acusaciones de hostigamiento durante sus manifestaciones. Según las estudiantes, algunas autoridades han recurrido a portar armas de fuego con la intención de intimidarlas, pese a que las protestas han sido pacíficas.

En este contexto, exigieron la destitución del equipo directivo encabezado por la directora Brenda Inés Nájera Torres, el subdirector académico David Amado Sánchez Juárez y el subdirector administrativo Fernando Cruz Ortega, a quienes responsabilizan de omisiones, trato intimidatorio y de un caso de acoso atribuido al subdirector académico.

El Consejo Estudiantil “Juventud Libre” subrayó que mantendrán sus demandas hasta que se respete lo pactado y se garanticen condiciones dignas para su formación dentro de la Normal Rural de Teteles.

