Armenta nombra a Luis Antonio Godina como el próximo titular del ISSSTEP

El gobernador electo Alejandro Armenta Mier continúo este lunes con los nombramientos de hombres y mujeres que formarán parte de su gabinete, entre los que destacó al economista Luis Antonio Godina Herrera, como el próximo titular del ISSSTEP, quien fue pieza importante en la planeación y propuesta de Ignacio Mier, excandidato a la gubernatura y actual senador de la República.

Armenta Mier reconoció en el priista a un “profesional” de la vida institucional de Puebla y México, por lo que resaltó que su integración al equipo de trabajo “es un mensaje para que se entienda que la inclusión es auténtica”.

Godina Herrera es economista de formación y fue diputado federal por el PRI. Es uno de los hombres más cercanos a Ignacio Mier y ocupó una posición clave como estratega durante su campaña, en la búsqueda de la gubernatura del estado.

En rueda de prensa, el morenista encargó poner en orden el “colapso financiero delicado” que registra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

Por lo tanto, comentó que se necesita un experto en finanzas para poner orden.

“La inclusión no es de dientes para afuera, la inclusión no es solo discursiva. Cuando competimos para lograr la candidatura interna en Morena y los aliados nos enfrentamos, y entendí el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum de unir a todos, y lo mismo he hecho”, afirmó.