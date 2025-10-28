Nombran comisionada para resolver problemática en el Tecnológico de Texmelucan

Arminda Juárez Arroyo fue presentada como comisionada estatal para resolver la problemática que se padece en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un comunicado emitido esta tarde. A la hora que esta nota informativa periodística está siendo redactada, prosigue el paro de estudiantes.

Según la dependencia, Juárez Arroyo tiene “la encomienda de dar atención y continuidad a las actividades académicas y administrativas de la institución, en seguimiento a los acuerdos establecidos el pasado 23 de octubre entre estudiantes, docentes y representantes de las secretarías de Educación Pública y Gobernación del estado”.

El subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, en representación del titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, presentó formalmente a la comisionada ante la comunidad educativa del ITSSMT. En su mensaje, exhortó a trabajar de forma coordinada en lo académico e institucional, con el objetivo de dar continuidad a los procesos administrativos y garantizar la conclusión del semestre sin contratiempos.

La funcionaria colaborará de forma coordinada con la directora general, directivos, personal administrativo y docentes del instituto, con el propósito de dar seguimiento a las actividades académicas esenciales para las y los estudiantes, como prácticas profesionales, servicio social, evaluaciones y desarrollo de proyectos, que son clave para su formación y avance académico.

“Con estas acciones, la dependencia estatal cumple con el objetivo de proporcionar certeza a las y los estudiantes, además de confirmar el compromiso del mandatario estatal Alejandro Armenta, para construir lazos de confianza, proteger y cumplir con el derecho a la educación, con respeto a las garantías individuales y mantener el prestigio del ITSSMT”, se aseguró en el comunicado.

Cabe recordar que ayer se habían reiniciado las labores en el ITSSMT, pero los alumnos retomaron la huelga porque detectaron en el plantel la presencia de Dulce María Reyes Quiroz, directora separada del cargo por demanda de los educandos, en lo que se conocen los resultados de una investigación a la que está sujeta por presuntos actos de prepotencia y mal manejo de recursos.