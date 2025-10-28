Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEstado

Nombran comisionada para resolver problemática en el Tecnológico de Texmelucan

Nombran comisionada para resolver problemática en el Tecnológico de Texmelucan
Martín Hernández Alcántara

Arminda Juárez Arroyo fue presentada como comisionada estatal para resolver la problemática que se padece en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un comunicado emitido esta tarde. A la hora que esta nota informativa periodística está siendo redactada, prosigue el paro de estudiantes.

Según la dependencia, Juárez Arroyo tiene “la encomienda de dar atención y continuidad a las actividades académicas y administrativas de la institución, en seguimiento a los acuerdos establecidos el pasado 23 de octubre entre estudiantes, docentes y representantes de las secretarías de Educación Pública y Gobernación del estado”.

El subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, en representación del titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, presentó formalmente a la comisionada ante la comunidad educativa del ITSSMT. En su mensaje, exhortó a trabajar de forma coordinada en lo académico e institucional, con el objetivo de dar continuidad a los procesos administrativos y garantizar la conclusión del semestre sin contratiempos.

La funcionaria colaborará de forma coordinada con la directora general, directivos, personal administrativo y docentes del instituto, con el propósito de dar seguimiento a las actividades académicas esenciales para las y los estudiantes, como prácticas profesionales, servicio social, evaluaciones y desarrollo de proyectos, que son clave para su formación y avance académico.

“Con estas acciones, la dependencia estatal cumple con el objetivo de proporcionar certeza a las y los estudiantes, además de confirmar el compromiso del mandatario estatal Alejandro Armenta, para construir lazos de confianza, proteger y cumplir con el derecho a la educación, con respeto a las garantías individuales y mantener el prestigio del ITSSMT”, se aseguró en el comunicado.

Cabe recordar que ayer se habían reiniciado las labores en el ITSSMT, pero los alumnos retomaron la huelga porque detectaron en el plantel la presencia de Dulce María Reyes Quiroz, directora separada del cargo por demanda de los educandos, en lo que se conocen los resultados de una investigación a la que está sujeta por presuntos actos de prepotencia y mal manejo de recursos.

Temas

Más noticias

Nacional

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...
Nacional

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reporta SEP calma en el Tecnológico de Texmelucan durante primer día de clases tras protestas

Martín Hernández Alcántara -
La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que las actividades académicas en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan se desarrollan con normalidad tras las protestas...

Regresan 93 mil estudiantes a clases presenciales en la zona siniestrada de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció este domingo el retorno a clases presenciales para 93 mil 821 alumnos de mil 510...

Retoma Segob diálogo con estudiantes para destrabar conflicto en el Tecnológico de Texmelucan

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla restableció una mesa de diálogo con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), en un...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025