Sábado, septiembre 6, 2025
NoticiasEstado

Designan a Raymundo Atanasio Luna como nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

Designan a Raymundo Atanasio Luna como nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Yadira Llaven Anzures

Raymundo Atanasio Luna ha sido nombrado como el nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP). La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la noticia este viernes por la noche.

Atanasio Luna ha ocupado varios cargos en los últimos meses. Fue director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), responsable del Plan Hídrico de Puebla y, ahora, rector de la UPMP.

A través de sus redes sociales, el nuevo rector expresó su agradecimiento al gobernador Alejandro Armenta Mier: “Agradezco la confianza del gobernador Alejandro Armenta Mier por esta nueva encomienda”.

“Trabajaremos en forjar a las nuevas generaciones que harán de Puebla un mejor estado”, se leyó.

Con una trayectoria política, Atanasio Luna se desempeñó como diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) de 2021 a 2024. Previamente, fue diputado local por el distrito de Tepeaca.

Te podría interesar: A más tardar hoy se pagarán salarios pendientes a personal de la Secretaría de las Mujeres.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

La Jornada -
Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...
Internacional

Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla busca nombrar a sus municipios “Pueblos Milenarios y Maravillosos”

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un nuevo proyecto para designar a algunos de los 217 municipios del estado como “Pueblos Milenarios y Maravillosos”. El...

Simitrio y la 28 de Octubre, responsables de destrozos, quema de unidades y secuestro, acusa Armenta

Yadira Llaven Anzures -
“Señor Simitrio, no es ocultándose en el narcomenudeo, cobrando derecho de piso y quemando unidades como se construye la paz; en Puebla hay autoridad...

Atlixco fortalece la asistencia alimentaria con respaldo del gobierno del estado

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables, la presidenta municipal Ariadna Ayala encabezó la segunda...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025