Designan a Raymundo Atanasio Luna como nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

Raymundo Atanasio Luna ha sido nombrado como el nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP). La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la noticia este viernes por la noche.

Atanasio Luna ha ocupado varios cargos en los últimos meses. Fue director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), responsable del Plan Hídrico de Puebla y, ahora, rector de la UPMP.

A través de sus redes sociales, el nuevo rector expresó su agradecimiento al gobernador Alejandro Armenta Mier: “Agradezco la confianza del gobernador Alejandro Armenta Mier por esta nueva encomienda”.

“Trabajaremos en forjar a las nuevas generaciones que harán de Puebla un mejor estado”, se leyó.

Con una trayectoria política, Atanasio Luna se desempeñó como diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) de 2021 a 2024. Previamente, fue diputado local por el distrito de Tepeaca.

