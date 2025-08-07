Nomadismo vs. sedentarismo

Desde que tengo memoria, la categoría nomadismo ha antecedido a la de sedentarismo en un claro enfoque evolucionista y esta última ha venido vinculada a la idea de civilización. Por el contrario, nomadismo ha sido colocada a estadios evolutivos inferiores, frecuentemente asociada con la caza y la recolección y a flujos migratorios constantes, aparentemente sin sentido. Quizá hemos sido injustos a la hora de describir nuestro pasado -y el de la humanidad en general, por cierto- partiendo de estas premisas. Escribo estas líneas motivado por dos aspectos: el primero, el compartir una noticia que me parece sumamente importante, de la que hablaré más adelante y, segundo, el reivindicar el papel desempeñado por nuestros ancestros. Ya Lorena Mirambell, en su capítulo “Los primeros pobladores del actual territorio mexicano”, publicado en el libro “Historia Antigua de México, el Horizonte Preclásico” (2014), advertía que, por “estudios paleoecológicos efectuados sabemos que el medio a finales del Pleistoceno superior era diferente al actual; existía una gran densidad de animales objeto de cacería y abundantes vegetales susceptibles de ser recolectados; en cambio los grupos humanos eran reducidos. Esto nos lleva a considerar la idea de una migración continua, lo que es un tanto relativo ya que, si llegaban a un valle, un paraje con abundantes recursos, esa reducida población humana debió asentarse temporalmente, al menos mientras las fuentes de subsistencia eran suficientes, lo que debe haber estado muy ligado a las distintas estaciones del año, sobre todo, verano e invierno. En cierta forma conceptuamos una vida parcialmente nomádica, es decir con ocupación temporal, larga o corta, de campamentos al aire libre, cuevas o abrigos rocosos, sitios regularmente próximos a fuentes de agua -lagos, manantiales, ríos, arroyos“. Coincido plenamente con esta reflexión. Si hiciéramos una línea que fuera desde el presente hasta el pasado remoto, partiendo de la historia, la etnohistoria y los estudios paleo-arqueológicos, podríamos encontrar que los grupos denominados nómadas de cazadores-recolectores, migraban siguiendo las estaciones y flujos migratorios de animales, como sucedía con los grupos en el norte y los bisontes americanos, por ejemplo.

Ya para el tiempo mesoamericano, grupos sedentarios y nómadas convivieron y establecieron complejas relaciones. Nos dicen Alfredo López Austin y Leonardo López Lujan en su libro “El Pasado Indígena” (2001) que los “contactos entre agricultores y recolectores-cazadores de las tres superáreas [Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica] fueron intensos, ya pacíficos, ya antagónicos. Con frecuencia se produjeron relaciones de complementariedad entre ambos tipos de economía. Esto creó amplias y difusas franjas fronterizas en las que convivieron grupos de diferente organización social y en las que se generaron comunidades mixtas en economía y cultura”. Ya en otros momentos he hablado de que, el hecho de que ciertos grupos se hubieran hecho sedentarios no implicó que se dejara de cazar o recolectar o que ello no estuviera imbricado en su cosmovisión, claramente agrícola, pero con tintes de estas otras actividades. El asunto quizá deriva de la idea de que existen estadios evolutivos que marcan necesariamente un antes y un después. Por ejemplo, la definición que nos da Linda Manzanilla sobre civilización en su capítulo “El surgimiento de las civilizaciones”, incluido en el libro “De la gran explosión al origen de las civilizaciones” (2024), que nos dice que “por civilización entendemos el momento en que se constituyen sociedades complejas estratificadas, a menudo con formas estatales de organización y gobiernos institucionalizados, que tienen su sede en la ciudad que funge como capital. Estas sociedades tienen una administración burocrática, formas complejas de especialización artesanal y sistemas de escritura y contabilidad”. A partir de esto nos damos cuenta de que estos grupos de cazadores- recolectores de una tradición nómada o seminómada no encajan en esa definición y, por ende, no podrían ser civilización. Pienso, empero, que esto no es del todo exacto, es decir, que no debemos considerar estas definiciones de manera rígida, sobre todo a la luz de los nuevos hallazgos.

Hace unos días leí una publicación en facebook sumamente sugerente y me di a la tarea de investigar qué tanto de lo que se decía era verdad. Como respuesta a mis pesquisas encontré que en la página de la Universidad de Saskatchewan en la provincia del mismo nombre en Canadá se publicó la nota siguiente: “Se descubre una aldea indígena de 11.000 años de antigüedad cerca del lago Sturgeon”. Se informa que un “importante descubrimiento arqueológico cerca de la Primera Nación Sturgeon Lake está transformando la historia, cuestionando las arraigadas narrativas sobre las primeras civilizaciones indígenas en Norteamérica. (…) El descubrimiento de un asentamiento precontacto de 11.000 años de antigüedad -uno de los yacimientos indígenas más antiguos conocidos en el continente- confirma la existencia de sociedades altamente organizadas en la región mucho antes de lo que se creía. Esto la sitúa entre algunos de los yacimientos antiguos más reconocidos del mundo, como las Grandes Pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra y Göbekli Tepe en Turquía, cada uno conocido por su inmensa importancia histórica y su papel en la configuración de la civilización humana”. Lo que nos deja ver este hallazgo, es que una sociedad se estableció en el lugar, muy posiblemente de manera sedentaria; sin embargo, también hay rastros de que se beneficiaron de la cacería. “La evidencia sugiere -continúa la nota- que el sitio fue un asentamiento a largo plazo, más que un campamento de caza temporal. Los hallazgos incluyen herramientas de piedra, fogatas y materiales líticos utilizados en la fabricación de herramientas. Las capas de carbón indican que los primeros habitantes indígenas practicaban el manejo del fuego, en consonancia con antiguas tradiciones orales. El descubrimiento de grandes restos de bisonte proporciona información sobre las primeras técnicas de caza y la evolución de la especie”. Lo que estos arqueólogos encabezados por el Dr. Glenn Stuart nos están demostrando, es que la historia no necesariamente es un flujo continuo, diacrónico, que parte de un antes y un después en términos evolutivos. Es posible que estos grupos hubieran combinado la caza y la recolección con el sedentarismo, estableciendo este campamento de forma permanente y que grupos posteriores habrían optado por un estilo de vida nómada- seminómada, que es la tradición que encontraron los europeos en el momento de la invasión y colonización de estas tierras.

Hallazgos como este nos obligan a reconsiderar algunas categorías, no solo su utilización en términos educativos, sino en cuanto a la investigación. Es pertinente proponer modelos diversos que se adapten a nuestras latitudes, lo mismo en cuanto al devenir histórico, que en cuanto a las lógicas de las sociedades que fueron estableciéndose en el continente debido a las diversas migraciones que se pudieron haber dado. Necesitamos para ello, sin embargo, academias más dispuestas a escuchar propuestas alternativas y a dialogar con colegas diversos con perspectivas diferentes. Lo dicho, no es posible que en términos históricos existan propuestas monolíticas que no admitan discusiones. De igual manera, es importante integrar a las comunidades aledañas a estos hallazgos, con el objeto de fortalecer identidades y forjar nuevos conocimientos contrastados con los saberes de la región. Como afirma la jefa Christine Longjohn, en entrevista para la nota, este “descubrimiento es un poderoso recordatorio de que nuestros antepasados estuvieron aquí, construyendo, prosperando y moldeando la tierra mucho antes de que los libros de historia nos reconocieran. (…) Durante demasiado tiempo, nuestras voces han sido silenciadas, pero este sitio habla por nosotros, demostrando que nuestras raíces son profundas e inquebrantables. Lleva consigo las huellas de nuestros antepasados, sus luchas, sus triunfos y su sabiduría. Cada piedra, cada artefacto, es un testimonio de su fuerza. No solo estamos recuperando la historia, sino que estamos recuperando el lugar que nos corresponde en ella”. En efecto, ellos, como todos los pueblos originarios de América son los auténticos herederos de estos conocimientos y es medianamente justo integrarlos, no como estadios evolutivos inferiores o como folclore a explotar de forma turística, como suele pasar, sino como sociedades complejas y me atrevo a decir, como civilizaciones con todo derecho.