No se han detectado variantes de la cepa original del Covid-19 en Puebla: Ssa

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) no ha detectado variantes del SARS-CoV-2 en el estado de Puebla, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, en rueda de medios.

“Hoy en la mañana nos comunicamos al Indre, que es nuestra institución rectora para todos los aspectos en temas genómicos del virus (…) y nos vuelve a reportar que en Puebla no hay ninguna variante activa, lo único que tenemos es un oficio del 1 de abril también, por el Indre, donde se descartaron dos cepas inglesas y una brasileña, y hasta ahora el Indre, que es nuestra parte rectora en el aspecto de genoma viral, nos comenta que en Puebla no se ha detectado ninguna variante”, expresó el funcionario.

Por otro lado, mencionó que hasta el momento son mil 500 los galenos del sector privado que han sido vacunados contra el coronavirus.

El secretario agregó que la entidad recibirá por parte de la federación 81 mil 900 vacunas para prevenir la Covid-19, de las cuales, 61 mil dosis serán destinadas para iniciar con la inmunización de la población de 50 a 59 años.

Del proceso de inmunización, el titular de los Servicios de Salud comentó que mañana los integrantes de la Brigada Correcaminos tendrán una reunión para definir la estrategia y logística para la aplicación de la vacuna para las personas de ese rango de edad.

Sobre el comportamiento del coronavirus, informó que fueron detectados 101 nuevos contagios, mientras que el número de defunciones a causa de esta enfermedad bajó a ocho. De los casos vigentes, entre ambulatorios y hospitalizados, indicó que son 249 detectados en 38 municipios.

Respecto a las personas hospitalizadas, Martínez García declaró que son 449; de ellas, 101 están intubadas. Sobre la distribución de los pacientes en las diferentes instituciones, comentó que en los hospitales de la Secretaría hay 164, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 156; ISSSTEP, 40; instituciones privadas, 38; ISSSTE, 33; Hospital Militar Regional, 10 y Hospital Universitario, ocho.

Luego, comentó sobre las localidades con menor incidencia de la epidemia: “en los 8 municipios hay que tener en cuenta que son municipios con muy baja densidad poblacional, también son municipios donde la geografía o sea para llegar es compleja y esto ayudó mucho a que no tuvieran un contacto. Hay que acordarse que al principio la trasmisión del virus era de forma vertical y luego ya fue de forma comunitaria de forma transversal y de alguna forma no tener mucho contacto tanto de participación o económica o turísticas favoreció mucho a esta localidades a prácticamente, bueno, a no tener ni un caso reportado de Covid”.