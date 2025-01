Hay colusión del Poder Judicial con Melgarejo Construcciones, sentencia Armenta

“No les vamos a pagar porque no les debemos nada”, sentenció este jueves el gobernador Alejandro Armenta Mier a la empresa Melgarejo Construcciones SA de CV, tras dar a conocer que informó a la secretaria de Gobernación federal (Segob), Rosa Icela Rodríguez, de la complicidad entre jueces y la compañía, para que se les condene a pagar 640 millones de pesos por una obra que no ejecutaron en Puebla.

“El gobierno del estado está dispuesto a pagar lo que invirtieron, pero no hicieron ni un metro cuadrado de nada, no hay nada”, reclamó.

En rueda de prensa, el mandatario estatal hizo un llamado a la constructora para que se comporte como una empresa con valores y socialmente responsable.

En una reunión que sostuvo con la secretaria de Gobernación, en la Ciudad de México, reveló que le dio a conocer el caso de la empresa Melgarejo, “para que no nos acusen que hay represión o violación a sus derechos, porque estamos defendiendo al Estado frente a una situación de saqueo”.

En lugar de pagar los 640 millones de pesos, Armenta Mier propuso comprar 14 módulos de maquinaria para bachear y rehabilitar la red de carreteras y caminos del estado.

Te recomendamos: “No está en firme” el resolutivo de la SCJN en el caso de la constructora Melgarejo; no vamos a pagar más: Céspedes

Por esta razón, dijo de manera contundente: “No les vamos a pagar, porque no les debemos, es un acto de corrupción que implica una complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la empresa”.

El morenista argumento que haber condenado al estado de Puebla a pagar una deuda por la no construcción del Libramiento Poniente, que uniría al Arco Norte con Atlixco, implica “omisiones” y “complicidades” de jueces que permitieron que el bien privado se anteponga al público.

Ante lo expuesto, el gobernador dijo que está “deseoso” de que lleguen las elecciones para nombrar a los nuevos jueces, magistrados y ministros, para que por fin se renueve la corte federal.

“Queremos que los jueces no estén sujetos a intereses mezquinos, que se acostumbraron al viejo régimen, del saqueo del estado”, señaló.

Por tal razón, anticipó que pedirá a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre los contratos que obtuvo Melgarejo Construcciones en los últimos tres sexenios.

“Los poblanos tienen derecho a saber cuántas obras han hecho, para que conozcan los beneficios que han recibido en los últimos años, y vamos a pedir a la Secretaría de la Función Pública que haga la investigación”, afirmó.

El pasado 14 de junio, la SCJN determinó que el gobierno de Puebla indemnice a la empresa Melgarejo por una cantidad superior a los 640 millones de pesos, como hizo público la ministra Lenia Batres.

Te recomendamos: “Antes me encarcelan” que pagar 640 mdp a Melgarejo Construcciones: Armenta

La denuncia se presentó en 2012 y Melgarejo Construcciones reclamó el pago de una indemnización, luego de que el gobierno estatal del panista Rafael Moreno Valle, en 2012, le canceló un contrato que se había firmado en 2009, durante el gobierno de Mario Marín Torres.

Esto se debió a una serie de protestas por parte de campesinos y ejidatarios de la región de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y la región de las Cholulas que se opusieron a un pago ínfimo por sus tierras, y por el sigilo en el que se intentó imponer el proyecto carretero a los pueblos del Izta–Popo.