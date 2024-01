No utilizar a los desaparecidos como bandera política pide colectivo a los próximos candidatos

El Colectivo Voz de los Desaparecidos pidió a quienes serán candidatos en el proceso electoral de este año a no utilizar a las víctimas como bandera política, a respetar la lucha de la agrupación y a comprometerse con las labores de búsqueda.

Los integrantes de la organización acudieron este domingo a retirar las fotografías de personas desaparecidas que colocaron en el “árbol de la esperanza” ubicado en el zócalo de Puebla, en donde resaltaron que ninguna de esas personas fue localizada durante la época decembrina.

En su intervención, María Luisa Núñez Barojas, representante de la organización, pidió a quienes competirán por un cargo público, que tengan respeto por la búsqueda de las personas desaparecidas en Puebla y que no ocupen ese tema como una bandera política para ganar electores.

“Que los políticos que aspiran a un cargo político tengan sumo respeto por esta lucha, que sean personas que sean humanos, que se toquen el corazón y que de ninguna manera quieran ocupar la lucha de nuestros desaparecidos como plataforma política, que nuestros desaparecidos no son una boleta de votación, que nuestros desaparecidos no son para catapultarse, no son para sumarse a su campaña política”, declaró.