No todo es Covid-19

En las fiestas decembrinas del 2019, prácticamente nadie imaginaba lo que sucedería en estos tiempos en los que nos encontramos en el umbral del tercer año de una pandemia que nos ha brindado enseñanzas extraordinarias y al mismo tiempo, ha evidenciado nuestra vulnerabilidad, ignorancia, inseguridades y conflictos de un carácter tan incomprensible como absurdo.

Todo mundo se queja de las clases virtuales, las restricciones en reuniones, el encierro, las medidas de control que en muchos de los casos no tienen un fundamento lógico, llegando al absurdo de desinfectar las suelas de los zapatos con tapetes que generan un daño tremendo ecológicamente hablando (si los virus respiratorios se denominan así precisamente porque esa vía marca el riesgo de contagio, no entiendo cómo tendría que tenerse contacto de las mucosas con el piso y mucho menos con los zapatos, haciendo necesaria la desinfección con desinfectantes erróneamente denominados “sanitizantes, sanitizadores e inclusive, más desatinadamente llamados desanitizadores”), el rociado de sustancias antisépticas en la ropa; la utilización de “cubrebocas” que efectivamente disminuyen mucho el riesgo de contagiar, pero de ninguna manera aseguran que uno no pueda adquirir la infección, pues los virus son tan pequeños que pueden atravesar con una facilidad particular, cualquier tipo de elemento común que cubra los órganos que nos permiten respirar o inclusive el ver, pues la mucosa de los ojos tiene un contacto con nuestra vía respiratoria nasal a través del conducto lagrimal (por eso, ciertas gotas aplicadas en los ojos, nos generan la percepción de que llegan a nuestra garganta); en fin.

Un largo etcétera me lleva a conclusiones que escapan del común denominador, pero que comparto con colegas y personas que coinciden conmigo en razonamientos que nada tienen qué ver con conocimientos científicos de gran envergadura como la comprensión de la Mecánica Cuántica, el Bosón de Higgs, la Física de Partículas y hasta la mutación de los virus ARN… ¡Otra vez los virus!

Las cosas simples escapan de nuestra comprensión, precisamente porque son así. En la medida en la que tenemos contacto con cosas sorprendentes, vamos perdiendo la capacidad de asombro y la actual pandemia ha hecho evidentes nuestras más elevadas cualidades y nuestras más profundas perversidades. Aunque parezca increíble, existen sujetos que se han beneficiado con esta desgracia de la humanidad.

Las estadísticas son engañosas. Son como los “bikinis”. Muestran lo más atractivo, pero ocultan, lo más importante. No son más de 6 millones de casos fallecidos, confirmados de COVID-19 en el mundo, con una mortalidad que en estos momentos nos parece colosal. Pero si somos más de siete mil millones de Homo sapiens que habitamos este mundo, esos seis millones no constituyen ni siquiera el uno por ciento de la población. Por supuesto la muerte de un ser vivo constituye una verdadera catástrofe, un desastre, una ruina, una verdadera devastación pensando individualmente y hablando en términos de la colectividad; pero el trasfondo histórico nos puede conducir a terrenos de pensamiento que sobrepasan lo interesante.

La peste ha sido la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, pues los cálculos actuales, que siendo engañosos no dejan de ser sorprendentes, plantean que provocó una mortalidad de entre 80 a 200 millones de personas en Eurasia y África del Norte. Hablamos de aproximadamente un tercio de la población mundial, en términos entrecomilladamente optimistas.

Otra de las enfermedades más temidas por la humanidad fue la viruela, que tan solo en el siglo pasado, provocó alrededor de 500 millones de muertes sin considerar que al ser traída por los españoles, al ahora continente americano, no solamente contribuyó a la conquista de México sino que devastó a la población en una forma tan descomunal, que obligó a los españoles a importar esclavos africanos, para poder compensar la falta de mano de obra que brindaba esa población autóctona que fue literalmente arrasada por la enfermedad. Por esta razón, en las costas mexicanas hay personas con características genotípicas y fenotípicas que coinciden con las del continente africano.

Pero no es necesario adentrarnos en el pasado lejano para valorar el impacto de las enfermedades infecciosas a nivel global. El virus de la inmunodeficiencia que provoca el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-SIDA), condiciona un cálculo de que, en el 2020, entre 30,2 millones a 45,1 millones de personas se encontraron con la presencia de este agente biológico en su organismo, con una mortalidad cercana al millón de individuos, nada más en el 2020.

Sin embargo, en lo personal, hay aspectos que me generan una serie de preocupaciones que trascienden a la actual pandemia. En la medida en la que se dieron los primeros casos de COVID-19, todos los esfuerzos del sistema de salud se enfocaron a su control, con una disminución en la atención a otros problemas graves, con una desvalorización de la atención presencial, exploraciones médicas complementarias que se pospusieron, sin considerar el seguimiento de enfermedades crónicas y degenerativas, lo que implicó solamente el repetir recetas para culminar con un menosprecio de la atención en enfermos que en su momento, pudieron haberse encontrado estables, pero cuya falta de seguimiento puede ser causante de descompensaciones con un impacto de carácter inconmensurable.

Esto no se circunscribe a nuestro país, sino que es un fenómeno mundial y efectivamente podemos ubicarnos históricamente en el siglo XXI, con tecnología espectacular, ciencia prodigiosa, máquinas portentosas y promedio de vida sorprendente; pero las consecuencias de estos logros, paradójicamente tienen en alto riesgo la supervivencia de nuestra especie. Esto me lleva directamente a pensar que estamos viviendo una nueva Edad Media, dentro de una falsa conciencia de modernidad que, en la época contemporánea, nos hace ver con una inteligencia menor a la de la más ínfima de las bacterias.

