No todas las empresas pueden reducir la jornada a 40 horas: Comerciantes del CH

No todos los negocios ni empresas están en condiciones de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana, indicó José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH).

El dirigente indicó a medios de comunicación que es posible que este cambio que se plantea a la Ley Federal del Trabajo pudiera ocasionar que se tengan que despedir a empleados, debido que no podrían pagar horas extras para compensar las que no se laboren para cumplir con la reducción en la jornada.

Añadió que los cambios que se aprueben deben ser con consenso de la iniciativa privada, pues manifestó que los políticos, al no poseer gran parte de ellos alguna empresa, no tienen conocimiento de las implicaciones para quienes sí las tienen.

“Hay grandes negocios que lamentablemente no pueden solventar el pagar horas extras o tener un segundo turno. Yo creo que hay que checar bien, ver en dónde aplican, en donde no, porque si no lo que va a pasar es que lamentablemente, donde tienes cinco personas, vas a tener que despedir a dos y reducir las horas de trabajo”.