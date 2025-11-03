Lunes, noviembre 3, 2025
No tiene toma de nota la nueva dirigente de la Sección 1 del SNTSS en Puebla; provoca crisis en la organización

CEN habría pactado llegada de María Elena López por un tema de género

No tiene toma de nota la nueva dirigente de la Sección 1 del Sindicato del IMSS Puebla, lo que ha provocado crisis en la organización
Yadira Llaven Anzures

La dirigencia de la doctora María Elena López de la Vega en la Sección I Puebla del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) enfrenta una profunda crisis de legitimidad al operar sin la toma de nota oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral desde el pasado mes de junio.  

Esta carencia de reconocimiento oficial es el telón de fondo de una demanda de nulidad interpuesta por tres agremiados ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. 

La falta de la toma de nota implica que la doctora López de la Vega carece del aval legal pleno para ejercer todas las facultades inherentes al cargo. 

Actualmente, López de la Vega solo cuenta con un poder notarial que le permite administrar los inmuebles del sindicato, como el Salón Social de Zavaleta y otros edificios, enfocando sus atribuciones a la gestión patrimonial más que a la representación laboral. 

La demanda, presentada por Judith Estela Narváez Enciso y el exdirigente Sergio Herrera, exige la anulación total de la elección que se celebró en junio, argumentando una serie de irregularidades.  

Los demandantes argumentaron que el proceso contravino el espíritu de la Reforma Laboral de 2019, que busca garantizar sindicatos fuertes, con representatividad auténtica y legitimación suficiente.  

El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos ya admitió a trámite el Procedimiento Ordinario Colectivo. Sin embargo, hace unos días, fue suspendida la audiencia por el cambio de los jueces y, hasta el momento, no hay fecha para su reanudación.  

Aunado a ello, la dirigencia nacional habría permitido a López de la Vega abrir la Bolsa de Trabajo dos meses antes de la elección.   

Esto facilitó la contratación de cerca de 200 nuevas enfermeras y el doble en personal de limpieza e higiene, quienes supuestamente emitieron votos para favorecerla sobre su contrincante, Damián Momox. 

Incluso, trabajadores votaron sin presentar el recibo de pago, exhibiendo solo su contrato en el proceso, lo que se considera una violación a las reglas internas y un factor de ilegalidad en los resultados.  

La sombra del “padrino” y el historial de conflictos  

María Elena López de la Vega, quien habría llegado a la dirigencia tras un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS, para cubrir la cuota de paridad de género, enfrenta cuestionamientos internos sobre su gestión y vínculos pasados.  

De acuerdo con los trabajadores, la dirigente se encuentra bajo la vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional, el cual le ha impedido que el extesorero José Antonio Mitznáhuatl Roque influya en la toma de decisiones.  

Mitznáhuatl Roque es señalado por sus opositores en el sindicato, de supuestas amenazas a otros sindicalizados, deslealtades, venta de plazas y haber cambiado de categoría, de un día para otro, de “universal de oficina” a la más alta, que es “jefe de grupo”.  

López de la Vega fue anteriormente secretaria de Honor y Justicia durante el periodo de Francisco Torres Zenteno y fue secretaria del comité seccional con el exdirigente Jesús Morales Lechuga. 

