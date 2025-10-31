Viernes, octubre 31, 2025
No tiene toma de nota la nueva dirigente de la Sección 1 del Sindicato del IMSS Puebla, lo que ha provocado crisis en la organización

Yadira Llaven Anzures

La dirigencia de la doctora María Elena López de la Vega en la Sección I Puebla del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) enfrenta una profunda crisis de legitimidad al operar sin la toma de nota oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral desde el pasado mes de junio.

Esta carencia de reconocimiento oficial es el telón de fondo de una demanda de nulidad interpuesta por tres agremiados ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Te puede interesar: Demandan nulidad de elección de la dirigencia de la sección 1 del Sindicato del IMSS Puebla

La falta de la toma de nota implica que la doctora López de la Vega carece del aval legal pleno para ejercer todas las facultades inherentes al cargo.

Actualmente, López de la Vega solo cuenta con un poder notarial que le permite administrar los inmuebles del sindicato, como el Salón Social de Zavaleta y otros edificios, enfocando sus atribuciones a la gestión patrimonial más que a la representación laboral.

La demanda, presentada por Judith Estela Narváez Enciso, Miguel Ángel Portal y Sergio Herrera, exige la anulación total de la elección que se celebró en junio, argumentando graves irregularidades.

El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos ya admitió a trámite el Procedimiento Ordinario Colectivo.

Los demandantes argumentaron que el proceso contravino el espíritu de la Reforma Laboral de 2019, que busca garantizar sindicatos fuertes, con representatividad auténtica y legitimación suficiente.

La dirigencia nacional habría permitido a López de la Vega abrir la Bolsa de Trabajo dos meses antes de la elección. Esto facilitó la contratación de cerca de 200 nuevas enfermeras y el doble en personal de limpieza e higiene, quienes supuestamente emitieron votos para favorecerla sobre su contrincante, Damián Momox.

Incluso, se sabe que trabajadores votaron sin presentar el recibo de pago, exhibiendo solo su contrato en el proceso, lo que se considera una violación a las reglas internas y un factor de ilegalidad en los resultados.

La sombra del “padrino” y el historial de conflictos

María Elena López de la Vega, quien llegó a la dirigencia tras un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS, para cubrir la cuota de paridad de género, enfrenta cuestionamientos internos sobre su gestión y vínculos pasados.

También puedes leer: Sntsa crea secretaría especializada para jubilados de Puebla

De acuerdo con los trabajadores, la dirigente se encuentra bajo la vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional, el cual le ha impedido que el extesorero José Antonio Mitznáhuatl Roque influya en la toma de decisiones.

Mitznáhuatl Roque es señalado por los opositores de tener un historial oscuro en el sindicato, que incluye supuestas amenazas a otros sindicalizados, deslealtades y venta de plazas.

López de la Vega fue anteriormente secretaria de Honor y Justicia durante el periodo de Francisco Torres Zenteno y fue secretaria del comité seccional con el exdirigente Jesús Morales Lechuga.

La impugnación se suma a un historial de conflictos internos y falta de transparencia en la Sección I Puebla del SNTSS.

Los opositores confían en que la acción legal forzará al Tribunal a actuar conforme a la ley para declarar la nulidad de los actos derivados de una elección sin la debida legitimidad.

No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF

Efraín Núñez -
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos este jueves la...

En 2021 el PAN reservó la dirigencia estatal a mujeres; ahora en 2025 no respetó paridad de género

Efraín Núñez -
La dirigencia nacional del PAN cayó en su propia contradicción, ya que en 2021 reservó la dirigencia estatal para mujeres para respetar la paridad...

