No tengo apetencia alguna por cargos públicos, señaló Carlos Meza Viveros

El jurista Carlos Meza Viveros declaró que no tiene apetencia por ningún cargo público, pero que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se lo pide, lo apoyará en lo que sea necesario.

El exsecretario de Gobernación estatal acudió ayer en calidad de invitado especial a la ceremonia por el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República. Su presencia llamó la atención de los medios de comunicación, porque desde que inició la administración de Barbosa se le mencionó como candidato a la titularidad de la Secretaría de Gobernación y en días recientes, como futuro presidente del TSJ.

La Jornada de Oriente entrevistó al también exdiputado local, luego del acto protocolario celebrado en la Antigua Cancha de San Pedro. Se le preguntó sobre la invitación que le hizo el mandatario estatal y el secretario de Gobernación, David Méndez al acto:

“Hace un rato le decía a sus compañeros que yo no podía faltar a una invitación que me hacen mis amigos, como el secretario de gobernación y el señor gobernador, más cuando se trata de un evento tan significativo como son los 103 años del aniversario de la Carta de Querétaro que presentó Carranza y que de alguna manera se convirtió en la primera constitución social. Yo les dije (a los reporteros que lo entrevistaron antes), cuando me preguntaron mis aspiraciones, que la amistad es un concepto intangible que no se toca con las manos, como lo es la lealtad, la solidaridad y todas aquellas cosas que nada tiene que ver con lo material”.

Y abundó: “Cuando hay una relación fraterna de amistad, solidaridad con un gobierno pujante, encabezado por un estadista político, experto en crisis, como es Miguel, siempre estaré presto a estar con él, hoy tuve la fortuna de estar cerca de él, de su amada esposa, del licenciado David Méndez, saludarlos, compartir un momento con ellos, para mí fue muy grato hacerlo, aparte de escuchar un gran discurso del tehuacanense, maestro, compañero de usted y periodista de El Sol de Puebla, Antonio Tenorio, y amigo mío de muchos, muchos años. Entonces, a pregunta expresa les dije (a los periodistas) en política pues realmente hacer futurismo es estéril y no se sabe, sin embargo si me requieren, el mismo Miguel, en un espacio, yo considero que si puedo servir lo voy a hacer”.

–Se dice que usted podría ser el próximo presidente del TSJ– se le comentó a Meza Viveros.

–Hablar del Tribunal es hablar de otro poder, poder ajeno al Poder Ejecutivo –contestó el constitucionalista–. El Poder Ejecutivo nombra a los magistrados por terna y se somete a la soberanía del Congreso y el Congreso los aprueba o no, entonces ahí nosotros estaríamos hablando de algo que no es inmediato.

–Pero está vacante la silla que dejó como magistrado, Ricardo Velázquez, actual titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal– se le dijo a Meza.

–No sé si haya vacantes –respondió–, no sé las que hayan dejado o no hayan dejado, no ha salido de mi interés. Ahorita yo no puedo expresar apetencia alguna, textual lo dije a la periodista de Fernando Canales: no puedo expresar apetencia alguna, por tanto: si yo expreso apetencia alguna, me compete a decir que dónde yo sirva a los quehaceres públicos de un amigo como Miguel (Barbosa), pues lo voy a hacer.