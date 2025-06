“No tenemos reyes”, el grito de cientos de miles en los 50 estados de EU

Nueva York y Washington. Cientos de miles de manifestantes —organizadores dicen que millones— realizaron más de dos mil actos de protestas en todos los 50 estados de Estados Unidos este sábado en la expresión más grande de repudio y resistencia contra las políticas de Donald Trump desde que inició su segunda presidencia.

Bajo la consigna de “No tenemos reyes”, las manifestaciones fueron un coro masivo contra sus abusos y corrupción de poder, sus políticas antimigrantes y los ataques contra programas de salud y educación de Trump, quien este mismo día utilizó el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos para festejar su propio cumpleaños con un desfile militar, una muestra de armas, cohetes artificiales y un concierto. “El desfile de Trump no se trata de patriotismo, se trata de poder”, declaró Naveed Shah, un veterano del ejército y hoy líder de la agrupación Common Defense, uno de los oradores ante miles que se congregaron en la protesta en Filadelfia. Indicó que en una encuesta reciente un 70 por ciento de los veteranos militares en este país reprueban el desfile militar del cumpleaños del mandatario. “Estamos aquí y a través del país para reafirmar nuestro apoyo de la Constitución de Estados Unidos, y no a un político, ni a un partido político y a ningún rey”.

“No dejaremos morir a la democracia”, declaró Martin Luther King III, hijo del legendario líder de movimientos de justicia social y derechos civiles. “Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos de usar el temor como arma, usar a la inmigración como chivo expiatorio, de silenciar la voz del pueblo por fuerza marcial. Nos pondremos de pie, marcharemos”. Leah Greenberg, la cofundadora de la red de grupos Indivisible que ayudó a organizar este día de acción, agregó que “estamos aquí afuera hoy porque estamos observando a Trump destruyendo la democracia estadounidense en tiempo real”.

Una capitán militar y veterana de combate retirada declaró ayer, en una acción de protesta en Washington contra el actual comandante en jefe, que “mientras los Marines les es permitido aterrorizar a nuestras comunidades, mientras nuestros impuestos son usados para las fantasías dictatoriales de nuestro presidente y para bombardear e imponer una hambruna contra niños — este no es el país que merecemos, no amerita nuestro sacrificio. Si nuestros líderes y los tribunales no se enfrentan contra este megalómano, entonces nosotros tendremos que ser los líderes que hemos estado esperando para frenar este autoritarismo, ahora”. Los organizadores del Día de No Tenemos Reyes no convocaron a una marcha en Washington, ya que la idea fue que se realizaran cientos de actos en donde vive la gente alrededor del país y ofrecer un mosaico nacional de protesta en lugar de una o dos concentraciones.

En Nueva York, decenas de miles marcharon sobre la Quinta Avenida desde la Calle 42, epicentro de Manhattan, con sus coros retumbando contra los rascacielos. “We’re not going to take it, anymore” (no lo vamos a tolerar más), verso de la vieja y famosa canción del grupo de metal Twisted Sister, fue entonada acompañada de tambores y metales. En otra esquina, brotaron los versos de “todos ustedes fascistas serán derrotados” de Woody Guthrie, mientras pancartas contra ICE (siglas del Servicio de Inmigración y Aduanas), con juegos de palabra sobre las siglas que también son la palabra “hielo”: “tengo con qué derretir a ICE”, “Me gusta el ICE triturado” o sencillamente “Fuck ICE”. También había un sinnúmero de pancartas jugando con la imagen de Trump como rey, con una afirmando “No reyes, no pasarán” y otras “no hay coronas para payasos”, y otras como “La única minoría destruyendo este país es la de los multimillonarios”.

Pero fue muy notable las expresiones no sólo en grandes ciudades sino pueblos alrededor del país. “No a reyes, no a führer, no a dictadores”, decía una pancarta en una manifestación de unas 3 mil 500 personas en Westport, Connecticut. “Chinga tu migra. ¡Viva la raza!”, decía una pancarta en el pueblito conservador de Adrian, Michigan, donde 800 personas se manifestaron frente a la alcaldía. En el pueblito de Woodstock, Virginia, más de 400 manifestantes se expresaron con pancartas de “no tenemos reyes”, reportó un doctor militar jubilado a La Jornada.

Decenas de miles en Chicago coreando “fuera Donald Trump” llenaron la Plaza Daley en el centro de esa ciudad. Hubo otras concentraciones parecidas en Dallas, Detroit, Pittsburgh, Boston, Milwaukee, Atlanta, San Antonio, Salt Lake City en Utah y a lo largo de la costa oeste de Seattle a San Diego.

Una de las más grandes fue en Los Ángeles, “¿Qué te da el derecho de destrozar a nuestras familias?”, preguntaba una en el mar de pancartas cargadas por decenas de miles en esa ciudad que ha respondido feroz y, en gran medida, pacíficamente contra las redadas de migración y la militarización de la represión impulsada por el gobierno de Trump.

Trump ha oscilado en su respuesta a las manifestaciones programadas en su contra, por un lado burlándose de que lo acusen de rey y, a la vez, amenazando con violencia a manifestantes. “No me siento como rey, tengo que pasar por el infierno para lograr que se aprueben cosas”, comentó esta semana, subrayando “no, nosotros no somos un rey” (usando el plural). Pero vale recordar, señala el New York Times, que en febrero al autoelogiarse por algún logro, concluyó un tuit con “Larga vida al rey”, en referencia a sí mismo. Y con tono de rey, advirtió esta semana que cualquier manifestante que se atreva a protestar durante su festejo en Washington este sábado enfrentará una “fuerza muy fuerte”.

El mayor coro de repudio y resistencia de su segunda presidencia hoy le respondió desde todas las esquinas del país.

