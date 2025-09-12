No son cientos sino decenas los militantes que renunciaron para irse a MC en Puebla: PRI

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla negó que cientos de militantes hayan dejado sus filas para incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC), como afirmó el exdirigente estatal, Néstor Camarillo Medina. Sostuvo que, hasta la fecha, se han recibido 120 renuncias, pero la mayoría de quienes formalizaron su salida no estaban inscritas en el padrón, por lo que “no todas son de militantes”.

Mediante un comunicado de prensa, la dirigencia de dicho partido subrayó que solo “decenas” de miembros con registro formal han decidido abandonar el partido y sumarse al proyecto encabezado por el exdirigente priista Néstor Camarillo. En el documento se enfatiza que varias de las personas que se unieron al expartidario son de su círculo cercano, incluyendo a familiares.

La dirigencia insistió en que la mayoría de los liderazgos y militantes del estado han refrendado su compromiso y lealtad con el PRI. Además, tildó de “desleales” y “traidores” a quienes optaron por sumarse al partido naranja.

“El compromiso con un partido político es asunto de principios y convicciones, no de intereses personales. Ni la sociedad ni la militancia legitiman la deslealtad ni la traición”, remarcó el organismo partidario en su comunicado.

El PRI en Puebla también rechazó “cualquier intento de confusión” que posicione ante la opinión pública a Movimiento Ciudadano como un partido con futuro asegurado. Para el tricolor, MC representa una fuerza política “al servicio del partido en el poder”, con una estrategia encaminada a fortalecerse a cualquier costo, según su posicionamiento.