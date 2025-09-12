Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasPolítica

No son cientos sino decenas los militantes que renunciaron para irse a MC en Puebla: PRI

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del tricolor afirmó que ha recibido 120 renuncias, “pero no todas son de militantes”.

No son cientos sino decenas los militantes que renunciaron para irse a MC en Puebla: PRI
Efraín Núñez

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla negó que cientos de militantes hayan dejado sus filas para incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC), como afirmó el exdirigente estatal, Néstor Camarillo Medina. Sostuvo que, hasta la fecha, se han recibido 120 renuncias, pero la mayoría de quienes formalizaron su salida no estaban inscritas en el padrón, por lo que “no todas son de militantes”.

También puedes leer: Néstor Camarillo suma al edil de Cuyoaco y a 300 expriistas a MC

Mediante un comunicado de prensa, la dirigencia de dicho partido subrayó que solo “decenas” de miembros con registro formal han decidido abandonar el partido y sumarse al proyecto encabezado por el exdirigente priista Néstor Camarillo. En el documento se enfatiza que varias de las personas que se unieron al expartidario son de su círculo cercano, incluyendo a familiares.

La dirigencia insistió en que la mayoría de los liderazgos y militantes del estado han refrendado su compromiso y lealtad con el PRI. Además, tildó de “desleales” y “traidores” a quienes optaron por sumarse al partido naranja.

Te puede interesar: Castañeda le da espaldarazo a Fedrha Suriano para continuar en la dirigencia de MC

“El compromiso con un partido político es asunto de principios y convicciones, no de intereses personales. Ni la sociedad ni la militancia legitiman la deslealtad ni la traición”, remarcó el organismo partidario en su comunicado.

El PRI en Puebla también rechazó “cualquier intento de confusión” que posicione ante la opinión pública a Movimiento Ciudadano como un partido con futuro asegurado. Para el tricolor, MC representa una fuerza política “al servicio del partido en el poder”, con una estrategia encaminada a fortalecerse a cualquier costo, según su posicionamiento.

Temas

Más noticias

Internacional

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil...
Internacional

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:05

Néstor Camarillo suma al edil de Cuyoaco y a 300 expriistas a MC

Efraín Núñez -
Néstor Camarillo Medina, senador por Puebla, oficializó la incorporación de Iván Camacho Romero, edil de Cuyoaco, así como de 300 exmilitantes del Partido Revolucionario...

Desesperados

Marco Antonio Moreno
Cada vez más la oposición, carente de proyecto, en su desesperación recurre a la violencia, el ataque, la difamación y la traición para obtener...

PAN consultará a militancia sobre posibles alianzas para elecciones 2027

Efraín Núñez -
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) diseñó una encuesta que distribuirá entre sus militantes para conocer directamente su opinión sobre posibles...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025