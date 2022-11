No somos oposición, somos disidencia

Oscar Ochoa

Desde las redes socio digitales hasta la tribuna presidencial de todos los días, se habla de la oposición para referirse a los partidos políticos que no están en el gobierno, y se les tacha a quienes no están en la frecuencia liberal, neoliberal o posneoliberal de conservadores. Pero haciendo uso del mismo léxico oficialista, podemos decir que “tenemos otros datos” porque el silencio que el poder guarda en torno a los colectivos que el mismo ejército considera como peligrosos acusa cierta importancia, a pesar de que el ejecutivo repita hasta la saciedad que no hay daño para el Estado con la filtración a los medios de los miles de documentos.

Lo importante es que muchos de los colectivos, colectivas, organizaciones políticas, sociales y culturales de filiación libertaria, de izquierda independiente, altermundista, antisistémica o como mejor se defina cada una, están construyendo otro país, uno alejado de las viejas fórmulas partidistas de izquierda, centro o derecha porque la gran mayoría de la población se ha cansado de las mismas promesas y de las mismas traiciones.

No resulta extraño que las elecciones no convoquen a más de la mitad del electorado, algo así como una cuarta parte del total de la población nacional. Y la democracia que tanto cacarea el sistema es la que le permite continuar con una lógica de sometimiento y explotación por parte de los patrones locales y foráneos. Por ello el silencio que gobierno y medios oficiales guardan en torno a los grupos que la Sedena etiqueta de “peligrosos” es tan significativo, porque estos grupos trabajan, resisten y construyen sociabilidades distintas. El peligro para este sistema radica en que el movimiento articulado de esos grupos puede demostrar que es posible salir de la miseria material, social y cultural que representa el capitalismo. No son grupos peligrosos porque tengan una gran capacidad de fuego, que quizás algunos la tengan, sino en la capacidad de organizar a la gente en formas distintas a la capitalista en todas sus expresiones.

Lo anterior refuerza la idea del porqué este gobierno que se asume progresista ha logrado redistribuir algunos beneficios y canonjías, pero no ha tocado en lo sustancial las condiciones de explotación y despojo que realizan corporaciones nacionales y trasnacionales en el territorio mexicano. El sistema económico y político mexicano es capitalista, no importa que el gobierno en turno se presente como de izquierda, centro o derecha, la economía política queda excluida del discurso del cambio y ella sirve a los poderosos de siempre.

Lo implícito en el discurso de cualquier político es el capitalismo como telón de fondo, como entorno “natural” en el cual se desarrolla el quehacer humano, pero el capital no tiene nada de natural y sí mucho de ideológico. Este efecto ideológico de naturalización del capital es el que los grupos disidentes están desmontando en la práctica, así aún sea con formas de resistencia y rebeldía.

Por eso decimos junto con muchos más que no somos oposición; la oposición es partidista y sólo busca el cambio de un capataz por otro, pero los disidentes queremos un cambio de sistema, queremos desmontar el capitalismo desde las relaciones que nos han impuesto para producir la vida tanto en lo material como lo espiritual. Las oposiciones al interior del sistemas de partidos y medios de paga son un simulacro a pesar de sus aspavientos; no acuden a la lucha histórica entre despojados y despojadores, entre opresores y oprimidos y por eso les somos peligrosos, por eso somos disidencia.

Consecuencias del desmantelamiento de servicios de salud en Chiapas*

Ayer fue día del mé[email protected], y mientras debían de haber estado festejando hay varios médicos y enfermeras que en Comitán, Chiapas están en paro de labores y creo que hay que hacer visible por qué.

El 21 de septiembre, tres personas del centro de salud de la comunidad Amparo Aguatinta del municipio de Las Margaritas, dos de ellos médicos, fueron retenidas en la comunidad. Aunque, el pretexto fue por un comentario que hicieron en las redes sociales, después los integrantes del comité de salud de la comunidad dijeron que se debía a que la Secretaría de Salud no les habían cumplido con la entrega de equipo médico que les prometieron un años antes.

Los tres fueron llevados a la cárcel ejidal, donde permanecieron hasta el 10 de octubre. Fueron puestos en libertad después de que cada uno pagó 20 mil pesos, y se entregó a la comunidad un equipo de ultrasonido, uno de rayos X y una incubadora. Desde el año pasado las autoridades de salud les prometieron entregar este equipo que es para centros de salud de segundo nivel, y el de Amparo Aguatinta es de primer nivel. Se los prometieron para liberar a otros trabajadores que también habían sido retenidos.

Los familiares de los trabajadores retenidos y sus compañeros acudieron a todas las instancias posibles para que liberaran a los tres retenidos, pero nadie les hizo caso. Ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaria de Gobierno, ni las autoridades municipales. El que intervino fue el alcalde de Comitán para la liberación, pero luego los dejó solos.

Para presionar a las autoridades de salud que intervinieran para la liberación de sus compañeros, el 26 de septiembre trabajadores de salud de la región iniciaron una manifestación afuera de la jurisdicción sanitaria de Comitán.

Los trabajadores del centro de salud de Amparo Aguatinta seguían en la comunidad para garantizar la seguridad de sus compañeros retenidos. Nunca dejaron de laborar hasta que fueron liberados.

Después de que fueron liberados sus compañeros, todos los trabajadores de la unidad de salud huyeron de la comunidad, pues temían que fueran nuevamente retenidos cuando se les dijera que el equipo que les llevaron no podía ser utilizado.

“Para usar el equipo de rayos X se necesita un cuarto emplomado que no tenemos. Tampoco hay especialistas adscritos para manejar el equipo de ultrasonido o atender a bebés prematuros. No solo se trata de tener la incubadora” me explicó una de las médicas que tuvo que salir de la comunidad.

Se unieron a la manifestación de sus compañeros afuera de la jurisdicción sanitaria, y ahí continúan. Sin que hasta ahora tengan una reunión con el Secretario de Salud, José Cruz Castellanos.

La manifestación continúa, porque por la manifestación para exigir la liberación de sus compañeros, se realizaron descuentos y se rescindieron contratos. Además de que al personal de salud de Amparo Aguatinta, que salió huyendo de la comunidad, se le está acusando de abandono laboral.

El miércoles, las y los trabajadores de salud realizarán una marcha en Tuxtla. Ya han realizado otras en Comitán. Los dos médicos que fueron retenidos se les terminaron sus contratos mientras estaban en la cárcel ejidal y no saben si todavía tienen trabajo o hasta eso perdieron porque las autoridades de salud no cumplieron con las promesas que llegaron a hacer el año pasado.

Un compañero médico de la región agrega: “Nosotros hicimos nuestro servicio social ahí en Amparo Agua Tinta en 1981, la casa de salud se llamaba Dr. Ernesto Guevara de la Serna y las calles llevaban el nombre de Gabriela Mistral, Salvador Allende, etc. Y mira ahora que está pasando ahí… desde hace un buen tiempo estamos en la ingobernabilidad a consecuencia de la corrupción e impunidad y el saqueo de nuestros bienes comunes de nuestro México…”

Pues que se publique que ahora es el narco que gobierna en esa comunidad.

*Testimonio de la compañera C. trabajadora de la Secretaría de Salud en Chiapas.

Asesinan a Filogonio Martínez de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde, Oaxaca

El día miércoles 26 de octubre de 2022, asesinaron a Filogonio Martínez Merino, ex agente municipal de Paso de la Reyna, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; el asesinato se materializó en la comunidad de Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reyna y La Humedad de la misma municipalidad.

Filogonio Martínez Merino fue comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en el período 2008-2011 y defensor del Río Verde durante 15 años contra el Proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y el proyecto Río Verde. Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever): Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, crímenes que se cometieron a principios del año 2021 y que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy.

El año pasado Filogonio Martínez Merino solicitó, en su carácter de autoridad y por mandato de la asamblea comunitaria, medidas cautelares colectivas para la comunidad de Paso de la Reyna al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Medidas cautelares que aún están vigentes.

Por lo anterior, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que inicie la investigación correspondiente. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a la comunidad de Paso de la Reyna y a la familia del defensor.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 26 de octubre de 2022.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER

Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA

En defensa de Dora María Téllez.

[Declaración – Firmas]

Dora María Téllez es una destacada luchadora política nicaragüense, que participó muy activamente en el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1979. Fue ministra de Salud de su país, vicepresidenta del Consejo de Estado de la República, y después diputada electa por voto directo y secreto de la ciudadanía. Fundó el ahora ilegalizado Movimiento de Renovación Sandinista, grupo político opositor al gobierno de Daniel Ortega.

Téllez es historiadora, miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, y miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Ha publicado varios libros, así como numerosos ensayos en revistas de universidades en América Central, Estados Unidos y Europa. Fue nombrada doctor honoris causa por la universidad francesa de La Sorbonne Nouvelle, en atención a “su excepcional trayectoria política y científica”, y por su “compromiso con la justicia social y la democracia”. Ella tiene 66 años y se encuentra en prisión desde junio de 2021 en Managua. En septiembre pasado inició una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento y por las duras condiciones de reclusión que le han impuesto.

Su vida está en serio peligro. Quienes firmamos esta carta cumplimos con un mandato moral y ciudadano, al denunciar una situación gravísima e injusta, que nos duele como militantes por la democracia, la solidaridad y la justicia sin fronteras. Es por ello que, con la urgencia de la hora, nos permitimos alertar una vez más a la comunidad internacional, y también reclamar a las máximas autoridades de Nicaragua la libertad inmediata de Dora María Téllez, una mujer que se ha consagrado a luchar por la dignidad humana y la libertad.

Para adherirse, firmar en change.org

“La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo.” *

Ricardo Flores Magón, a 100 años de su muerte en cárcel estadounidense

