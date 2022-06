No solo el crimen contra Monzón, sino todos los feminicidios deben ser resueltos por la FGE: BLADP

La Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP) hizo un llamado a que la Fiscalía General del Estado (FGE) se conduzca bajo el debido proceso en el caso de Cecilia Monzón, pero también instó a organizaciones interesadas en el caso a no especular sobre las versiones oficiales que se han dado en torno a las investigaciones sobre el crimen.

Aurora Rodríguez Villanueva, vocera de la organización, admitió que “tomó por sorpresa la detención de Javier López Zavala como instigador del feminicidio a la colega y compañera, no por qué no se pueda creer que ese político del PRI sea necesariamente inocente, sino porque se percibe una celeridad inusitada para la Fiscalía en el supuesto esclarecimiento del caso, sobre todo cuando hay decenas de feminicidios sin resolver y los feminicidas siguen en completa impunidad y el índice de carpetas judicializadas por feminicidios es de una tasa menor de 1 por cada 10 de estos delitos”.

La letrada añadió: “Es claro que había un interés de las autoridades estatales por dar resultados de inmediato, porque la presión de la opinión pública rebasó los linderos estatales e incluso nacionales”.

Pese a todo, Rodríguez Villanueva dijo que “hay que darle un voto de confianza a la Fiscalía y exigirle que se apegue al debido proceso, porque, por ejemplo, la noticia de que el señor López Zavala había sido detenido fue dada a conocer por periodistas y medios de comunicación en redes sociales, ¿y cómo lo supieron esos medios y periodistas?, pues alguien dentro de la autoridad tuvo que decírselos, indicarles que podían buscar la detención en el Centro Nacional de Detenciones, y no fue sino hasta la noche que la Fiscalía confirmó la detención. Eso deja muy mal parada a la institución en cuanto al sigilo al que está obligada no solo en esta investigación, sino en todos y cada uno de los casos que lleva”.

Entonces dijo: “El feminicidio de Cecilia Monzón debe ser castigado con la más alta pena para sus victimarios, esa es una exigencia que se debe hacer desde toda la sociedad y que no se debe dejar de hacer solo porque se sepa que ya hay presuntos culpables. Sin embargo, como lo ha declarado muchas veces la hermana de Cecilia, Helena Monzón, se debe hacer justicia en todos los casos de feminicidio, en todas y cada una de las denuncias y carpetas de investigación de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, verbal, de acoso, física, sexual, vicaria, política de género. No debe haber impunidad y la Fiscalía no puede darse el lujo de actuar por consigna, pero tampoco por presiones de la sociedad. Debe actuar siempre con la convicción de buscar la justicia y hacer cumplir la ley en todos los casos, en todos”.