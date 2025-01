No solo Durán en Agua de Puebla, Gaytán también debe renunciar al SOAPAP y la empresa irse de Puebla: colectivos

La Colectiva por el Bienestar Social y Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla (Tucop) denunciaron por separado que es insuficiente con la salida de Héctor Durán Díaz de la dirección de Concesiones Integrales pues también es necesaria la renuncia de Gustavo Gaytán Alcaraz del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Puebla) por solapar a la empresa, la cual debe irse definitivamente de Puebla.

A través de un comunicado de prensa, Manuel Bravo Bruno, vocero de Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla (TUCOP) afirmó que la salida de Héctor Durán fue solo una cortina de humo para postergar por tiempo indefinido cualquier tipo de solución relacionada a una eventual mejora en el suministro del líquido a la ciudad y su zona conurbada.

El también representante de los trabajadores despedidos del SOAPAP afirmó que no se ve voluntad política por parte del nuevo gobierno estatal para intentar poner un límite a la negligencia con la que se conduce la empresa que desde hace 11 años.

“El asunto es muy claro, no hay más. Es necesario revocar la concesión (…) Exigir al SOAPAP que supervise a la empresa y la obligue a cumplir con sus compromisos contraídos en el contrato de concesión y si no lo puede o no lo quiere hacer, que se le impongan las multas que correspondan, pero que se haga algo”, expone el técnico.