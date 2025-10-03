No se regresará el fuero al gobernador en Puebla: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que no se restituirá el fuero constitucional al titular del Ejecutivo estatal, postura que sostiene en consonancia con la reciente discusión nacional sobre esta figura. Al encabezar la ceremonia por el 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado (IEE), realizada en la exfábrica La Constancia Mexicana, el mandatario subrayó su respaldo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para eliminar el fuero a legisladores federales, medida que consideró necesaria tras los excesos documentados bajo su amparo.

Armenta Mier señaló que en el pasado estuvo a favor de preservar el fuero para diputados federales y senadores, pues reconocía su función en la consolidación democrática. No obstante, afirmó que en la coyuntura actual respalda la erradicación de dicho privilegio, atendiendo a que su uso se ha desvirtuado, resultando en protección indebida para funcionarios y legisladores señalados por conductas irregulares.

El gobernador recordó que no cuenta con fuero desde la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, y reiteró que mantendrá esa misma posición durante su mandato. Remarcó que los tiempos políticos marcan un cambio de rumbo respecto a la vigencia de los privilegios en la función pública.

En su intervención durante la conmemoración del IEE, Armenta reconoció el avance en materia de igualdad de género dentro de la vida democrática estatal. Citó como ejemplo la paridad alcanzada en la integración del Congreso local en las elecciones de 2024, así como la creciente representación femenina en el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Legislativo, el órgano electoral y las estructuras de los principales partidos políticos en Puebla.

El Ejecutivo estatal afirmó que garantizar la participación política de los migrantes es un reto central para el IEE y para la democracia estatal, dados los altos ingresos por remesas que Puebla recibe.

En la misma ceremonia, la presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, recordó que el organismo autónomo fue creado legalmente el 2 de octubre de 2000 mediante la expedición del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Subrayó que a lo largo de 25 años el IEE ha desarrollado conocimientos y experiencia técnica que permiten preservar los principios democráticos y contribuir a la paz social y la estabilidad política en la entidad.