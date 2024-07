No se puede continuar con la misma política económica

Son tantos los problemas a encarar, que se requiere de gran incremento del gasto público, lo que hace insostenible seguir con la austeridad fiscal y las altas tasas de interés que han actuado en detrimento del desarrollo tecnológico y crecimiento de la productividad, de la capacidad productiva, del crecimiento económico y de la generación de empleo formal bien remunerado. No se ha avanzado en el impulso a las energías limpias, hay deficiencias en los servicios de salud y educación y en infraestructura y además fueron muchas promesas de campaña que requieren de un gran presupuesto público y que el banco central lo acompañe, por lo que no se puede seguir con los planteamientos de austeridad fiscal, no endeudamiento y alta tasa de interés.

Banxico ha fracasado en bajar la inflación por más alta tasa de interés que mantenga, debido a que ello incrementa el costo del servicio de la deuda del sector público y privado dado sus niveles de endeudamiento y les reduce la capacidad de gasto e inversión, lo que contrae productividad y producción y siguen los problemas de oferta presionando precios.

De mantenerse la alta tasa de interés, seguirá la apreciación del tipo de cambio, el déficit financiero del sector público, como las ganancias del sector bancario y el crecimiento de importaciones, las cuales desplazan a la producción nacional e incrementan el déficit de comercio exterior y la dependencia de la entrada de capitales, lo que lleva a que siga la alta tasa de interés para estimular su entrada. La economía no cuenta con equilibrios macroeconómicos (dado el déficit financiero del sector público y el déficit externo) que aumentan el riesgo cambiario y tienden a bajarle la calificación crediticia al país. Asimismo, tales políticas, hacen que la tasa de interés esté por arriba del crecimiento del ingreso nacional, por lo que acentúan los problemas de incapacidad de pago de la deuda de empresas y familias, y comprometerá la estabilidad bancaria, que terminará en crisis económica.

Mientras no se baje la tasa de interés y se incremente la inversión pública y privada, no habrá desarrollo productivo necesario para reducir la inflación, avanzar en el auto abasto y reducir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales.

La inteligencia artificial demanda de mayores gastos en ciencia y tecnología, como en educación, para que la población esté capacitada para insertarse en el mercado laboral. El combate al cambio climático requiere de gran inversión y subsidios, por lo que la política fiscal y monetaria debe ser diferente a lo que ha predominado.

La tasa de interés alta no puede mantenerse debido a que está descapitalizando y sobre endeudando tanto al sector público, como a empresas y familias y enriqueciendo a la banca.

El banco central y el gobierno temen bajar la tasa de interés e incrementar el gasto publico respectivamente debido a que piensan que ello ocasionará inflación y presiones sobre el tipo de cambio. No se puede seguir manteniendo un dólar barato, debido a que actúa en detrimento de los productores nacionales y de la generación de empleo productivo bien remunerado y del sector externo. La tasa de interés no puede estar por arriba del crecimiento del ingreso nacional pues desestimula las decisiones de inversión, debido a que los ingresos esperados no cubrirán el costo de la inversión y aumenta la incapacidad de pago de la deuda.

La inflación tiene que encarase incrementando la productividad y la producción, para lo cual se requiere de baja tasa de interés e incremento del gasto e inversión publica para aumentar la inversión privada y así avanzar en el auto abasto y evitar presiones inflacionarias venidas de fuera. Mientras no se baje la inflación, el banco central mantendrá alta la tasa de interés, lo que contrae inversión y producción y menos se logrará bajar la inflación.

Al proseguir la alta tasa de interés, la austeridad fiscal, el no endeudamiento y las directrices de las calificadoras internacionales, condenan la economía al atraso. En el sexenio que termina, el crecimiento ha sido 0.9% promedio anual y la tendencia decreciente se acentuará, aunado a mayores problemas de insolvencia, pobreza y delincuencia.

Ya la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el 9 de julio de 2024, que “no esperará hasta que la inflación alcance su objetivo de 2% anual antes de considerar un recorte de tasas de interés”, debido a que le preocupa que la alta tasa de interés.

desaliente el consumo y la inversión y la actividad económica. Igual decisión debería tomar la junta de gobierno de Banxico. Deben bajar la tasa de interés para impulsar junto con el aumento del gasto público la actividad económica y la generación de empleo y combatir la inflación en condiciones de crecimiento de la producción.

En las minutas de Banxico publicadas el 11 julio de 2024, hubo pronunciamientos de no recortar la tasa de interés mientras no se baje la inflación. Tales posiciones no consideran que el principal problema del país no es la inflación, sino la falta de crecimiento del ingreso nacional para poder mejorar el consumo y la inversión y el nivel de vida de la población. La inflación se puede sortear si la población tiene empleo bien remunerado. Los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico temen que la baja tasa de interés ocasione una depreciación del tipo de cambio. Es por eso que mantienen alta la tasa de interés para promover entrada de capitales para abaratar el dólar y las importaciones y así bajar la inflación. Con ello se favorecen los que nos venden productos desde el exterior, como el sector bancario. Los recortes presupuestales, la alta tasa de interés, el dólar barato y las importaciones son causantes del menor crecimiento económico, como de la pérdida de la autosuficiencia alimentaria de granos básicos y de que tengamos menos cadenas productivas y déficit de comercio exterior, mayor dependencia de la entrada de capitales y mayor desigualdad del ingreso.