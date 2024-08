No se ponen de acuerdo empleados y directivos de VW a cuatro días del emplazamiento a huelga

A cuatro días de que venza el plazo para lograr un acuerdo de incremento salarial y así evitar la huelga, empleados de Volkswagen (VW) y directivos no han alcanzado un arreglo.

Así lo dio a conocer Hugo Tlalpan Luna, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), quien hizo un llamado a sus compañeros a no creer en noticias falsas que “medios amarillistas” o personas desinformadas difunden sobre el tema.

El líder gremial difundió un video en el que confirmó que las negociaciones se llevan a cabo en instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la Ciudad de México, en donde se encuentran los integrantes de la “comisión revisora” y autoridades federales.

“Hasta este momento no hay ningún acuerdo establecido, no hay ningún porcentaje acordado, claro es que estamos ya en el aspecto económico, sin embargo, nosotros, como parte integrante de la comisión revisora, no tenemos algo acordado, en cuanto surja un acuerdo se lo estaremos compartiendo”, expresó.