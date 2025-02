No se permitirán injerencias, por eso las iniciativas, aclara Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que su gobierno no quiere dar espacio a que con la declaratoria que designa a los cárteles como organizaciones terroristas, el gobierno de Estados Unidos pretenda intervenir en México.

“Ellos pueden nombrarlos como quieran, pero eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o intervención”, enfatizó la mandataria en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional.

Al referirse a la reciente declaración del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, Sheinbaum Pardo dejó en claro que, si bien México colabora con el gobierno estadunidense en el combate al narcotráfico, no permitirá injerencias en su territorio bajo este pretexto y que ese es el sentido de las iniciativas de reforma constitucionales que envió al Congreso.

Subrayó que esta reforma plantea sanciones severas para cualquier extranjero que realice actividades ilegales dentro del territorio mexicano sin la debida colaboración y autorización del Estado mexicano.

Por otro lado, respecto a la carta entregada en el Consulado de México en Nueva York por un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada, en la que solicita la intervención del gobierno mexicano para su repatriación, Sheinbaum destacó que el caso tiene implicaciones sobre la soberanía nacional. Subrayó que, más allá de la identidad y delitos del solicitante, el tema de fondo es el derecho de los ciudadanos mexicanos y el debido proceso ante la justicia de otros países.

“El tema que plantea la carta tiene que ver con la soberanía y el juicio. Nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho de cómo se dio la detención sin el debido procedimiento”, explicó Sheinbaum.

Finalmente, al ser cuestionada sobre un supuesto intento de captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Sheinbaum afirmó no tener información al respecto y remitió el caso al Gabinete de Seguridad, que ofrecerá detalles en la próxima reunión de seguridad programada para el martes.

