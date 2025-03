No se paga a tiempo a proveedores por las anomalías que dejó el anterior gobierno, reclama Chedraui a regidores panistas

El alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib, advirtió que no se van a cubrir los adeudos de la pasada administración hasta que se determine que están los verificables, luego de que los regidores de la fracción de regidores del PAN afirmaron que hay lentitud en la cobertura de los pasivos.

El alcalde sostuvo que hay una empresa que dijo haber sido contratada por la pasada administración municipal, la cual intentó que se le pagara una factura que no tenía sustento ni en la Tesorería, en la Contraloría municipal, ni en Seguridad Ciudadana, por lo que les dijo que si tienen tanta prisa por solventar los adeudos y sabían que existían desde hace cinco meses por qué no los cubrieron en el trienio que les correspondía.

En sesión de cabildo y tras ser cuestionado por la fracción de regidores del PAN, en la que hay exfuncionarios del trienio anterior, Chedraui Budib destacó que esta firma se acercó a la administración municipal actual a exigir un pago pero el mismo no está sustentado, no obstante, el edil no aclaró el nombre de la empresa, ni el servicio que dijo haber brindado.

“Nos llega una empresa mete una factura por oficialía de partes y no hay sustento ni en Tesorería, ni en Contraloría, ni en Seguridad. Es una pena que se hagan las cosas así. Por eso el dinero ahí está. Se va a ir solventando con toda la mesura y toda la prudencia. No lo sabía nadie. Vamos a ir despacio y a paso firme y no ir rápido y dejar las cosas como las dejaron. Nosotros, no vamos a dejar ningún hoyo financiero”.

Agregó que la situación financiera del ayuntamiento de la ciudad de Puebla es estable, por lo que el dinero tanto para pagar el pasivo como para todas las tareas del gobierno municipal está disponible y se va a utilizar con sustento, “lo que no hizo la administración anterior”, acotó.

“Ustedes no sustentaron sus gastos y por eso nos dejaron un hoyo financiero por más de 500 millones de peso. Y no vamos a pagar los adeudos anteriores hasta que no se verifiquen perfectamente bien, todos y cada uno de los entregables”, subrayó.

Asimismo, les recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en la cuenta pública 2022 y 2023, correspondiente a la gestión de Eduardo Rivera Pérez, por más de 200 millones de pesos.

No se han pagado pasivos por 300 mdp: Montiel

Por su parte, Carlos Montiel Solana, coordinador de los regidores del PAN, afirmó que de los más de 500 millones de pesos en pasivos, aún no se han cubierto cerca de 300 millones de pesos, por lo que acusó una lentitud de la actual administración.

Y es que subrayó que la mayor parte de las facturas que se exigen ya han sido analizadas y aprobadas por las instancias correspondientes.

“Hay mil 450 millones de pesos en bancos. Más de 300 millones son de pasivos pendientes. La mayor parte sin observaciones, hay lentitud para ejercer recursos. Puede haber un subejercicio o compras de último momento”, expuso.

En lo que sí hay lentitud es en las sanciones por hoyo financiero: Rodríguez

En el debate, Leobardo Rodríguez, regidor por Morena, subrayó que donde sí observa lentitud es en el proceso para sancionar el hoyo financiero que heredó la pasada administración.

Y es que recordó que al principio de la administración se prometió que a través de la Tesorería y la Contraloría se iban a identificar las irregularidades y sancionarlas.