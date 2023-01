No se negociará la permanencia del director del Hospital Regional del ISSSTE; debe ser removido, sentencian trabajadores

Arsenio Torres Delgado tiene que salir de la dirección del Hospital Regional del ISSSTE; no se negociará su permanencia, sentenciaron trabajadores de la institución que está mañana realizaron una protesta en la explanada del nosocomio y una marcha en calles aledañas al mismo.

¡Entiende Arsenio, el ISSSTE no te quiere!, entonaron una y otra vez los asistentes, quienes a lo largo de este mes frecuentemente se han manifestado en contra del directivo, a quien señalan de no resolver las carencias, las cuales limitan o impiden dar el servicio que requieren los derechohabientes.

Rodolfo Benavides, uno de los oncólogos con los que cuenta el hospital, sostuvo que hay acoso laboral y violencia de género dentro del mismo.

Reprochó que el Torres Delgado permita esas irregularidades y que también haya tolerado que granaderos reprimieran a quienes protestaron el pasado 9 de enero.

“El señor no es director, ha tomado el hospital como un trampolín político, lo ha tomado para su beneficio, para desarrollar su imagen política… Hay carencias, hay falta de insumos, hay mala atención a los derechohabientes, no tenemos con qué (trabajar), estamos haciendo prácticamente una práctica médica con las uñas. Carecemos de insumos en la consulta externa, no tenemos guantes para explorar”.

Abundó que los pacientes oncológicos llegan a esperar hasta tres meses por sus medicamentos, pero de igual forma faltan fármacos básicos como diclofenaco y omeprazol.

Armando Enríquez, líder de la sección XXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, abundó que los médicos y enfermeras tienen que llevar su propio equipo para realizar las funciones que les corresponden.

Pidió que la dirección nacional del instituto voltee los ojos hacia Puebla y vea toda la falta de insumos que prevalece en el Hospital Regional y misma que Arsenio Torres Delgado no ha atendido, como tampoco quiso recibir a la representación gremial.

“Necesitamos que venta otro director para que venga y tenga ese acercamiento a la representación sindical. No hay respeto a los trabajadores, hay condicionamiento en cuanto a sus derechos y eso no lo ponemos tolerar… el personal médico está muy molesto con el actuar del director, entonces están ya con la decisión de no permitir nuevamente que siga dirigiendo está institución”.

El secretario general sostuvo que continuarán las protestas para lograr la remoción del director, y esperan que el trámite formal que se inició, siga su curso.

Añadió que también la dirigencia nacional del sindicato tiene conocimiento de lo que ocurre en esta entidad federativa y comenzará a presionar para el cambio de director del Hospital Regional.

Por otra parte, confirmó que se interpuso una queja, en contra de quien resulte responsable, ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por la represión que sufrieron los trabajadores que protestaron el pasado 9 de enero.

Refirió que aunque no hubo lesionados graves, pero cuando menos 15 trabajadores fueron empujados y resultaron con raspones.