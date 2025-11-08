Viernes, noviembre 7, 2025
No se logran acuerdos en primer diálogo entre estudiantes paristas del ITT y autoridades educativas federales

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Sin acuerdos terminó la primera reunión realizada este día entre representantes del área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y alumnos en paro del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), solo se estableció el compromiso de que los enviados a dialogar llevarán las peticiones a los directivos federales para su análisis y volver a la mesa de negociaciones la próxima semana, mientras tanto los estudiantes adelantaron que continuarán con el paro estudiantil hasta que se logre un acuerdo.

Durante más de cinco horas ambas partes expusieron sus propuestas; los enviados del TecNM sugirieron abrir la institución para reanudar clases el próximo martes, para que también se pueda iniciar una auditoría a la gestión del director Sergio Villafuerte Palavicini, cuya destitución es la principal exigencia de los paristas. El argumento de los enviados de la dirección fue que no se puede dar de baja a alguien sin haber antes comprobado las irregularidades, y para ello se debe aplicar una revisión minuciosa.

Asimismo, expusieron la opción de que Villafuerte Palavicini no esté presente en el ITT mientras dura esa auditoría, la cual podría llevar uno o dos meses, pero los alumnos se negaron a ello exigiendo su baja definitiva o bien que se comprometan los directivos federales a que luego del 3 de diciembre, cuando termina el periodo del director, ya no se permita su permanencia al frente de la institución.

Los alumnos lamentaron que, según los jurídicos enviados, en el TecNM se desconocía la situación que priva en el ITT, pese a que ya se cumplieron 23 días de paro estudiantil y que hubo al inicio del movimiento un diálogo con personal federal que supuestamente llevaría sus peticiones a los directivos nacionales.

Finalmente, no hubo posibilidad de destrabar el conflicto, de modo que los alumnos expresaron su decisión de mantener el paro, mientras sus interlocutores se comprometieron a llevar las propuestas a la dirección nacional para que sean analizadas y regresar a Tehuacán la próxima semana.

