No se hagan los turistas, que ya los conozco

La cotorra está de viaje y se siente muy feliz,

acarreando su equipaje va de compras a París.

Su maleta no incomoda, mas repleta volverá

con las plumas a la moda que en la Francia comprará.

(“La cotorra viajera”. Cri cri)

El turismo de masas es un fenómeno relativamente reciente y es de carácter universal, está asociado a la disponibilidad del tiempo de ocio, al interés por conocer otros lugares y a los recursos económicos de que disponen las personas. Por otro lado, la oferta turística tiene que ver con la infraestructura para el acceso y alojamiento de los viajeros, la gastronomía local, la garantía de condiciones de movilidad y desplazamiento de los turistas, la información y señalización, así como la existencia de “atractivos” culturales y/o naturales en los lugares que se ofrecen al visitante. La mercadotecnia turística está llena de imágenes trucadas, falsificaciones y un lenguaje aderezado con adjetivos hiperbólicos como misterioso, fantástico, mágico, extraordinario, inolvidable, mítico, espectacular, aventura, experiencias, espectáculo, etcétera. todo entremezclado con una serie de extranjerismos..

—¡Frumencio, dichosos los ojos! Pos dónde te habías metido que no te has dejado ver. ¿Qué deudas tienes que te andas escondiendo de los acreedores? Cuéntamelo todo.

—No manito, me fui con la familia de vacaciones. Fuimos a san Tejoringo el Chico y nos quedamos en un hotel de esos que les llaman resort, pero llegamos temprano y no podíamos hacer el chequín y ya ves los chamacos estaban aburridos, pero como estaban chatiando pudieron pasar el rato.

—Mi “Fru”, yo no conozco ese lugar. ¿Qué se puede ver o hacer ahí?

—¿No sabes? Ahí está el famoso “río de los Tamarindos”, para practicar el raftin, pero como anda “escasiando” el agua y solo te llegaba a los tobillos no se pudo hacer nada. Así que los chamacos se dedicaron al fitness y al spinnig en el gym. Otilia y yo visitamos unas “ruinas” de los chirimecos, pero solo se ven montones de tierra y piedras. Nos la pasamos bien, pero para el año que viene, primero Dios, iremos al mar.

La etimología de la palabra turismo es incierta. Algunos judíos afirman que proviene del arameo antiguo, donde la palabra tur usada en el Talmud hace referencia al peregrinaje de Moisés por tierras del Canaán. Los franceses se refieren a un viaje de una familia de apellido La Tour y los ingleses la hacen derivar del sajón antiguo torn, en el siglo xii, que significaba viajar en círculos. La historia del turismo es más o menos compleja y se llega a afirmar que tiene antecedentes muy antiguos, si se quiere “buscarle mangas al chaleco”. Por cierto, algunos insisten que el antecedente inmediato del turismo actual fue el Grand Tour; solo que era un viaje que los aristócratas ingleses, en los siglos xviii y xix, planeaban para sus “querubines” y se trataba de un acto de poder, de prestigio social y de mucho dinero —ya que duraba de 2 a 3 años— mediante el cual el primogénito varón del adinerado caballero recorría algunos lugares de Europa continental acompañado de un prestigioso educador personal que le instruía y le explicaba todo aquello que visitaba, así como algunos mozos que le atendían en todo y hasta le limpiaban la cola al muchacho.

La actividad turística tiene un gran peso en la economía de muchos países, incluyendo por supuesto México que, de acuerdo a la omt (Organización Mundial de Turismo), ocupó el tercer lugar como país más visitado y el decimotercero en captación de divisas turísticas en 2020, pese a las medidas restrictivas impuestas por varios países durante la pandemia. En ese año llegaron a nuestro país más de 24 millones 284 mil turistas internacionales, solo por debajo de Francia e Italia. El ingreso de divisas por este concepto fue de casi 11 mil millones de dólares, aunque inferior a año de 2019. Este comportamiento se debe a los grandes desajustes económicos, debidos al problema sanitario, que se operaron en todo el mundo a partir del 2020. En cuanto al viajero mexicano de altos ingresos, éste se contuvo de viajar al extranjero y optó por visitar los lugares de playa “clásicos”: Cancún, “la Riviera maya”, Los Cabos, Huatulco, Cozumel, Playa del Carmen e Ixtapa-Zihuatanejo. ¿Y los “pueblos mágicos”? pues seguramente sufrieron un poderoso hechizo de la magia negra.

Se dice que el turismo es una oportunidad de desarrollo modernizador y reducción de la pobreza. Esta “visión” corresponde a “declaraciones” de la omt y de organismos empresariales relacionados con el turismo, construida sobre la hipótesis de Kuznets de la “economía de goteo”, que consiste en favorecer a los que “generan riqueza”, como la que buscó establecer Salinas de Gortari dentro de su programa de “liberalismo social”. Ahora dígame usted, ¿qué pasó con esa esperada derrama o goteo de la riqueza social hacia las clases pobres? El turismo no ha llegado a modificar las condiciones de vida de las personas necesitadas situadas en las regiones cercanas a centros turísticos importantes; acaso ha ofrecido empleos para quienes tienen cierta capacitación en la materia de hostelería y para otras personas, con empleos sencillos, para los cuales no se requiere más que un elemental adiestramiento como es el caso de jardineros, aseadores, galopines, etc.

La corriente turística establece sus propios “destinos”, necesarios y fatales, que consisten en la apropiación de las mejores porciones del territorio, la aplicación de un urbanismo frenético, el desplazamiento de los habitantes originales, deterioro de los recursos naturales (ver los manglares y el arrecife de Quintana Roo), gentrificación de las viviendas tradicionales “pobretonas” que se modernizan al cambiar de dueño y la transformación de los usos de la tierra; es una inmensa marea que reemplaza completamente la vida local para imponer la suya que no es más que el reino encantado y maravilloso del placer eterno cuyo escenario está constituido por grandes hoteles llenos de atractivos: jardines impecables, piscinas, playas “privadas” con sus palapas y “tumbonas”, gimnasios, restaurantes, puestos de comida y bebida, áreas infantiles, animadores sonrientes y gritones con un bilingüismo de merolicos. “Parques temáticos” que monopolizan los recursos naturales, clubes nocturnos, zonas arqueológicas cercadas por el urbanismo y las infaltables falsificaciones culturales.

—¡Qué tal familia! (what´s up family!) ¡Vamos a empezar con la diversión! (We´re begining the funny activities!) ¡vamos, vamos…! (go, go…!) ¿De dónde nos visitan? (Where are you from?) okey, okey, okey. Me llamo Yimi. My name is Jimmy.

—¡Uno, dos y tres! (One, two, three!) ¡arriba las manos! (hands up!… it’s an assault) jajajajaja. No se crean (don´t you think so!) ¡Arriba ese ánimo! (cheer up!). guau, wow, guau, wow … (go, go go!)

El turismo en México, en el mejor de los casos, es solo para algunos miembros de las clases medias que apuradamente alistan sus “charchinas” equipadas con “gallitos de media vida”, revisan el motor del “carricoche” para que nada esté “suelto”. Con los papás, viajan dos chamacos, una jovencita de boca permanentemente torcida y la abuelita. Cargan la “carcacha” con lo inimaginable que incluye la jaula del perico, canastas, bolsas de mandado, algunos “topers” con una ensalada de atún con mayonesa, chicharitos y zanahoria para hacerse unos “sángüiches”, naranjas para chupar, algunos plátanos que compraron en el camino, botellas rellenadas con agua de limón, una bolsa de “galletas de animalitos” y una o dos botellas de tequila pa´ los adultos.

“En año nuevo nos fuimos a pasear

en un camión acabado de pintar.

Hasta Acapulco queríamos llegar

con diez petacas, tres canastas y un comal.

(…)

Acapulco, ya mero no llegamos,

el camión en el que vamos

no quiere caminar.

Se calienta y chorros de agua avienta,

parece que revienta a punto de estallar.

Échale agua y amárrale un pañuelo

¡Que fíjate en la gota! ¿por dónde se saldrá?

Y la gente en un tórrido ambiente,

se pasa de paciente y comienza a renegar.

¡Ay Higinio pa´que trajiste al niño!

Abróchame el corpiño, no me puedo alcanzar.

¡Ay abuela de a tiro ni la amuela

ya me pegó en la muela y me hizo hasta chillar

Los ricachones y la clase media alta hace uso de servicios caros y paseos adicionales en donde se privilegia el boato, el lucimiento de esos trapos deportivos ceñidos y muy vistosos como “fajas de varillas”, bolsas, lentes de sol, sombreros de ala ancha y chanclas, todos de marcas conocidas. Las amplias “suits” de los hoteles de lujo son ocupadas por estas personas, quienes se asoman desde las terrazas de sus altas habitaciones con vista al mar y también ocupan los “camastros” de los “clubes de playa exclusivos” en donde son atendidos por solícitos coimes, bartenders, “toalleros”; pero eso sí, mirando con displicencia al infelizaje. Recientemente, se ha puesto de moda entre los “fifís” el glamping, que es una combinación de las palabras inglesas glamour y camping, que consiste en tener “contacto con la naturaleza” con alojamiento extravagante, pero equipado con las comodidades de un establecimiento de lujo: se trata de estar y no estar —al mismo tiempo— en un ambiente natural. Por eso se dice que “mamá da de gritos”.

Si solo quiere usted acampar, pues ya sabe que hay que elegir un lugar seguro y atenerse a las incomodidades que entraña levantar la tienda de campaña, descansar en una “bolsa de dormir” sobre un montón de ocoxale, sufrir las inclemencias del tiempo, preparar un cafecito “chirreagua” con una parrillita de gas, comer comida de lata y un poco de fruta; por supuesto un “pomo” pa´l frío, no poder bañarse el tiempo que dure la “acampada” y “hacer” del “uno” y del “dos” en un lugar más o menos apartado para no perfumar el ambiente y evitar la presencia indeseable de las moscas y finalmente, al emprender el regreso, desarmar el tinglado cargar con todo el equipaje y la bastimenta para poder llegar de nuevo a la civilización; sacarse la mugre y el cansancio acumulados en ese breve contacto con la naturaleza con un buen baño en casita.

Otro asunto en ese turismo “estandarizado” son las falsificaciones culturales —“el pan nuestro de cada día”— que obedecen a la mercantilización de la cultura, cuyos efectos directos son la trivialización de esta, la simulación de rituales, la alteración de elementos tradicionales, reducción de todo a aspectos decorativos, teatralización de manifestaciones étnicas y cualquier cosa que pueda ajustarse a los esquemas preconcebidos de la “magia turística”. Desde luego que existen algunos programas de interpretación patrimonial que buscan autenticidad, participación real de las comunidades para mostrar algunos rasgos culturales auténticos. Falsos son:

“Juego de pelota prehispánico” nocturno con pelotas flamígeras que han inventado algunos “vivos” para encandilar a los incautos turistas.

“Ceremonias de bodas mayas”, bien cobradas, con un chamán de “pacotilla” y “ofrendas” de frutas y flores, con humos de copal, aspersiones bucales de aguardiente e invocaciones en lengua maya a algunos “dioses”.

“Limpias” realizadas por falsos curanderos que dramatizan para impresionar a la gente ingenua.

“No existen tierras extrañas. Es el viajero el único que es extraño” (Robert Louis Stevenson) con quien, por cierto, algunos comenzamos a viajar en nuestra imaginación por los caminos de la fantasía y de la historia para descubrir la isla del tesoro de la lectura. Si puede, viaje a donde le alcance la lana y recuerde que “lo, comido, lo bailado y lo viajado, nadie se lo quita a uno” y sírvase agregar algún otro gozo de su preferencia. Pero si al viajar empieza usted a extrañar —a los tres o cuatro días— su camita, su comidita, su tele o su sillón; si no le toma gusto a la comida del lugar o sobrelleva los ruidos diferentes, a la gente local; todo le parece poco comparado con su querido terruño, le aconsejo que se compre el juego de mesa el “Turista Mundial” y con su familia o sus cuates, póngase a jugar, agite los dados en el hueco que forme con sus manos, échele vaho pa´ la buena suerte y dedíquese hacer dinero y a comprar propiedades, aunque sea de “mentiritas”. Usted no está hecho para viajar.