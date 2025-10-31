Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasPolítica

No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF

La resolución se sustentó en la ponencia de la magistrada Ixel Mendoza, respaldada por la presidenta María Cecilia Guevara

No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF
No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF
Efraín Núñez

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos este jueves la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que anuló la convocatoria para la elección del dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital poblana, al determinar que no cumplió con el principio de paridad de género. 

La resolución se sustentó en la ponencia de la magistrada Ixel Mendoza Aragón, respaldada por la presidenta María Cecilia Guevara Herrera, quienes enfatizaron que, en los últimos nueve períodos, sólo una mujer logró ocupar la presidencia panista municipal en 2021. Esta situación evidencia que la paridad entre mujeres y hombres no ha sido garantizada en dicha fuerza política.  

Te puede interesar: TEEP tira la elección de dirigente municipal del PAN en Puebla; exige que el cargo sea para una mujer

En el documento, la Sala Regional subrayó que la anulación de la convocatoria no vulnera el derecho de la militancia panista a elegir a su dirigencia, sino que, por el contrario, busca garantizar la igualdad sustantiva al reponer el procedimiento. “La paridad implica eliminar cualquier condición que limite la participación de las mujeres en igualdad de circunstancias”, se lee en la sentencia. 

El fallo aclara que la determinación del TEEP no transgrede principios de certeza, pues al invalidarse la convocatoria, todos los actos subsiguientes carecen de efectos. Además, consideraron improcedentes los argumentos del PAN en torno a que la nulidad de la elección no fue solicitada de manera específica.  

El PAN interpuso un recurso para la revisión constitucional, el cual fue desechado por la Sala Regional tras considerar que el partido carece de legitimación activa para ese medio de impugnación. 

La magistrada Mendoza Aragón argumentó que históricamente la presidencia del Comité Directivo Municipal ha estado en manos de hombres, reflejando una desigualdad estructural. Sostuvo que una convocatoria mixta no es suficiente para asegurar la participación femenina, por lo que, en casos como el presente, es imprescindible establecer convocatorias exclusivas para mujeres si se busca efectivamente garantizar la igualdad sustantiva.  

Aunque destacó que en el reciente proceso interno se reservaron para mujeres el 51 por ciento de las dirigencias municipales en renovación, persiste una marcada asimetría en la capital del estado, donde prevalece la presencia masculina en la dirigencia del partido. 

En su voto particular, el magistrado José Luis Ceballos Daza expresó su respaldo al juicio de revisión constitucional solicitado por Acción Nacional y se manifestó en contra de reponer el procedimiento intrapartidario. 

Leer más: En 2021 el PAN reservó la dirigencia estatal a mujeres; ahora en 2025 no respetó paridad de género

Temas

Más noticias

Nacional

Corte revierte acuerdo de Piña: deja firme sentencia que obliga a minera a pagar 2.8 mmdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó este jueves firme la sentencia de un tribunal colegiado...
Nacional

Calica podrá ingresar a predios de cantera sólo para restaurar zona explotada, determina Tribunal Federal

La Jornada -
la Redacción Ciudad de México. Un Tribunal Federal determinó que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ingrese a los predios de cantera únicamente para...

Últimas

Últimas

Relacionadas

No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF

Efraín Núñez -
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos este jueves la...

¿Hacia dónde va el PRI?

Daniel Carlos García Gómez
El PRI cumpliría el próximo 2029, cien años de haberse fundado como Partido Nacional Revolucionario, manteniéndose en el poder ininterrumpidamente hasta el año 2000...
00:01:42

Consejeros del PAN Tlaxcala cierran filas rumbo al 2027. “Cuando el PAN se une, el PAN gana”

Juan Luis Cruz Pérez -
Consejeros estatales y nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala cerraron filas este martes al asegurar que el albiazul vive un momento de...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025