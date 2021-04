No se espera nada de la justicia electoral: Barbosa sobre remoción de consejeros

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que “no espera nada” de la justicia electoral, sobre la solicitud que se presentó en 2018 ante el INE para remover del cargo a los consejeros del IEE que participaron en las irregularidades de la elección a la gubernatura que ganó el PAN.

En rueda de prensa, el mandatario poblano recordó que el recurso que se interpuso ante el Instituto Nacional del Estado (INE) involucraba al entonces presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga.

Sin embargo, dijo que ya es necesario que se resuelva, pues son hechos que ocurrieron desde hace casi 3 años y ahora se tienen que investigar desde otra posición, en referencia a la violencia que se registró el 1 de julio de 2018, principalmente en la capital.

“Es un tema que ya fue muy manoseado, no espero mucho, se hubieran portado bien, pero no lo hicieron, no espero mucho de la justicia electoral”, asentó.