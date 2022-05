No se debe indemnizar a Agua de Puebla por la desprivatización, sino que esta debe pagar fallos a poblanos, coinciden en foro

Especialistas y activistas coincidieron en que el gobierno del estado no está obligado a indemnizar a la empresa Concesiones Integrales, ya que al incumplir con el contrato la empresa le debe regresar recursos a los poblanos. Durante su participación en el foro Diálogos en Defensa del Agua y los Recursos, Francisco Castillo Montemayor, ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), subrayó que según el título de concesión en caso de que se concrete la desprivatización que propuso el gobierno del estado existe un fideicomiso que se deberá aplicar para pagarle a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como para cubrir todos los gastos de operación para volver público otra vez el servicio. - Anuncio - Sostuvo que con recursos de ese fideicomiso se invertiría en todo lo que dejó de hacer y echó a perder Concesiones Integrales y solo si sobra algún recurso se determinaría si se le da o no a la empresa. Al respecto sostuvo que se equivocan los activistas que afirman que se le debe dar una indemnización a Concesiones Integrales por 6 mil millones de pesos, puesto que la empresa no ha cumplido con los términos del título de concesión, además de incurrir en una pésima administración y recaudación y echar a perder la infraestructura que recibió cuando se privatizó el servicio. Por su parte, René Sánchez Galindo, promotor de demandas colectivas, sostuvo que no se le debe indemnizar a la empresa sino que al contrario esta debe regresar a los usuarios entre 2 mil y 4 mil millones de pesos por un servicio que no da como el saneamiento de las aguas residuales. Al respecto estimó que en promedio Concesiones Integrales recauda 400 millones de pesos anuales por este concepto, el cual multiplicado por los ocho años de concesión ascienden a más de 2 mil millones de pesos. Recordó que ese es el argumento de las más de 40 demandas colectivas presentadas ante la justicia federal, a las que se sumarán las intenciones de otros 40 ciudadanos, quienes le exigen a la empresa que les regrese el recurso recaudado por saneamiento, que representa el 20 por ciento del cobro que la empresa hace por el servicio. La activista, María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA) planteó que además de revocar la concesión se debe abrir una auditoría para determinar dónde quedó el dinero que la empresa recaudó durante ocho años por el servicio deficiente. Propone Aurelio Fernández organismo regional para desprivatizar el agua Por su parte, Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario de Desastres Regionales (Cupreder), propuso la conformación de un organismo regional que se ocupe no sólo del abastecimiento sino también de las recargas del acuífero. Al participar en el foro Diálogos en Defensa del Agua y los Recursos, el economista sostuvo que respecto al planteamiento de desprivatizar el agua en Puebla es importante preguntarse con cuánta agua se cuenta. Desde su punto de vista una vez que se desprivatice el agua se debe crear un organismo regional que no solo se ocupe del abasto sino que plantee mecanismos de recargas del acuífero del Valle de Puebla para solucionar la problemática con integralidad. Y es que subrayó que según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de 2013 a 2020 hubo un abatimiento de la disponibilidad en el acuífero del 60.15 por ciento. Al respecto, explicó que en 2013 había una disponibilidad en el acuífero de 51 mil 865 millones de metros cúbicos pero en 2020, siete años después, se había reducido 20 mil 667 millones de metros cúbicos. Indicó que el abatimiento del acuífero del Valle de Puebla es significativamente superior al que hubo en el de Tecamachalco durante el mismo periodo, el cual fue del 26 por ciento. Agregó que la suma de todas las concesiones que se han dado para traer agua al municipio de Puebla es de 121 millones de metros cúbicos al año. Reveló además que el municipio de Puebla se abastece en un 75 por ciento de pozos foráneos. Responder Reenviar