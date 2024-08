Sentir que el futuro se demora

Chico Buarque de Holanda

No sabía, ni sabré,

si lo que escribías, lo poco que hablabas,

era franco o era nota

de suspenso indeciso o cruel.

(Como quien pone en pausa la cuchilla

que cortará la cabeza,

para que se levante la víctima

y la vea, admire el filo amenazante

y vuelva a colocarse doblegado

encantado de morir así,

viendo al fondo de la cesta

y no sabrá si su vida

creció con la pausa o murió ahí,

de pié, en la admiración de su condema)

…

Espero con los ojos cerrados,

aguardo el golpe, adivino la fuga

de tu aroma en mi piel cercenada;

y si no sabía, si no lo sabré nunca,

es cosa mía de creer que era posible

el indulto, la salvación final

de saber que no muero en ti.

Ricardo Landa, agosto de 2024

(Tema y variaciones*

Platos con serigrafía

Grabado de Piero Fornasetti. Italia, 1953. Cientos de platos únicos e irrepetibles que tienen un sólo tema; una cara femenina con nombre y apellidos: Lina Cavalieri)