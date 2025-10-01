Descartan reformas para modificar los comités de agua de las juntas auxiliares de Puebla

El ayuntamiento de Puebla no llevará a cabo reformas al reglamento municipal para modificar la operación de los comités de agua potable en las juntas auxiliares.

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Gobernación en el Cabildo de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, quién señaló que, en cambio, sí hay una vigilancia de los organismos mencionados para evitar malos manejos financieros.

En entrevista, recordó que los comités de agua de las juntas auxiliares se rigen por usos y costumbres, respaldados por las comunidades, por lo que no son estructuras en las que la administración municipal tenga injerencia.

“Es un tema que se tiene que tocar con pinzas porque los comités no están regulados, es un tema mas de usos y costumbres”, mencionó.

Debe recordarse que los organismos en cuestión, en la mayoría de los casos, operan bajo la figura de asociaciones civiles autónomas, que no rinden cuentas ante alguna autoridad.

En ese sentido, comentó que ha habido casos de desfalcos pues los integrantes de los comités cobran cuotas a los usuarios por el suministro de agua potable pero no pagan la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Refirió que la situación descrita es resultado del abandono del tema por parte de anteriores administraciones, sin embargo, descartó que el actual gobierno vaya a presentar una iniciativa para modificar el reglamento de los comités.

“Es un tema muy delicado, no crean que alguien va a llegar a encontrar el hilo negro, han pasado muchas administraciones, es el abandono de muchas administraciones”, refirió.

Apenas hace dos semanas se suscitó un conflicto en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, cuando el alcalde auxiliar Jezrrel Alcalá llevó a cabo una asamblea para renovar la administración del comité de agua, el cual arrastra una deuda de 4.6 millones de pesos con CFE.

Sin embargo, la anterior administración del organismo, encabezado por Benito Romero Juárez, acusó al presidente subalterno de impulsar la renovación a conveniencia para colocar a personas cercanas a él.