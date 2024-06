No puedo fallarle a Puebla, mi gabinete será “estricto”; no hay becas ni días de campo: Armenta

No podemos fallarle a Puebla con una votación tan contundente, el perfil de los integrantes del gabinete será “estricto”, deberán consagrarse al servicio público porque aquí no habrá becas ni días de campo, afirmó este domingo Alejandro Armenta Mier, sobre la conformación de su equipo de gobierno.

“No por encargos contra resultados, no hay becas, no son días de campo, no son trabajos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no son de lunes a viernes, es consagración 24/7, que piensen desde ahora con cuidado quién se ofrece, porque será un honor servirle a Puebla”, declaró.