No procede el desafuero de “Alito” por agresión a Noroña: Mier

Ignacio Mier Velasco, senador por Puebla y militante de Morena, aseguró que no procede el desafuero ni el juicio político contra Alejandro Moreno Cárdenas tras la agresión al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, compañero de la llamada Cuarta Transformación. La postura del legislador poblano fue expresada durante una entrevista nacional, en la que subrayó que no existen los elementos jurídicos para iniciar un procedimiento formal.

Mier, identificado como cercano a Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, puntualizó que “sin ser médico legista”, considera que el hecho “no amerita” desafuero ni proceso político, desmarcándose de la posición pública asumida por Fernández Noroña. Este, tras el incidente, anunció que buscaría denunciar al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y promover su desafuero en las instancias legislativas correspondientes.

Las declaraciones del senador de Morena han suscitado críticas y cuestionamientos, ya que, en vez de respaldar la exigencia de sanción planteada por Fernández Noroña, optó por desestimar la agresión.

Agregó que el senador poblano nuevamente minimiza las agresiones cometidas por Moreno Cárdenas, que podrían dar pie al retiro de fuero parlamentario, y recalcó que Mier fue defensor del Fobaproa en 1999 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, además de renunciar al PRI en 2017 para unirse a Morena.

En otro episodio reciente, hace tres semanas, Ignacio Mier protagonizó polémica al negar tener consanguinidad directa con su primo, el gobernador Alejandro Armenta Mier. El legislador sostuvo que tal situación no le impediría participar en los procesos electorales estatales de 2027 y 2030, de acuerdo con los marcos legales vigentes en Puebla.