Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasPolítica

No procede el desafuero de “Alito” por agresión a Noroña: Mier

Efraín Núñez

Ignacio Mier Velasco, senador por Puebla y militante de Morena, aseguró que no procede el desafuero ni el juicio político contra Alejandro Moreno Cárdenas tras la agresión al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, compañero de la llamada Cuarta Transformación. La postura del legislador poblano fue expresada durante una entrevista nacional, en la que subrayó que no existen los elementos jurídicos para iniciar un procedimiento formal.

Mier, identificado como cercano a Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, puntualizó que “sin ser médico legista”, considera que el hecho “no amerita” desafuero ni proceso político, desmarcándose de la posición pública asumida por Fernández Noroña. Este, tras el incidente, anunció que buscaría denunciar al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y promover su desafuero en las instancias legislativas correspondientes.

 

Las declaraciones del senador de Morena han suscitado críticas y cuestionamientos, ya que, en vez de respaldar la exigencia de sanción planteada por Fernández Noroña, optó por desestimar la agresión. 

Agregó que el senador poblano nuevamente minimiza las agresiones cometidas por Moreno Cárdenas, que podrían dar pie al retiro de fuero parlamentario, y recalcó que Mier fue defensor del Fobaproa en 1999 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, además de renunciar al PRI en 2017 para unirse a Morena.

En otro episodio reciente, hace tres semanas, Ignacio Mier protagonizó polémica al negar tener consanguinidad directa con su primo, el gobernador Alejandro Armenta Mier. El legislador sostuvo que tal situación no le impediría participar en los procesos electorales estatales de 2027 y 2030, de acuerdo con los marcos legales vigentes en Puebla.

 

Temas

Más noticias

Internacional

Pide Trump apoyo a base militar cerca de Chicago para operaciones migratorias

La Jornada -
Chicago. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó apoyo a una base militar en las afueras de Chicago para realizar operaciones de inmigración, informó...
Internacional

Jueza de Miami ratifica cierre de “Alcatraz de los Caimanes”

La Jornada -
Orlando. Una jueza federal en Miami rechazó suspender su orden que exige el desmantelamiento del centro de detención de migrantes en los Everglades de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

‘Alito’ y secuaces, “porros, autoritarios e hipócritas”: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el senador Alejandro Moreno y diputados del PRI que ayer agredieron físicamente al presidente...
00:01:11

Néstor Camarillo se suma a la bancada de MC en el Senado por invitación de Castañeda

Efraín Núñez -
Néstor Camarillo Medina, senador por Puebla, fue presentado este miércoles como nuevo integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, en un...

Atlixco celebrará el 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl 2025 con música, danza y tradición

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco, la ciudad del Arte y la Cultura, se prepara para vivir una celebración histórica: el 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl 2025, considerado...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025