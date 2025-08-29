No procede el desafuero de Alito por agresión a Noroña: Mier

Ignacio Mier Velazco, senador por Puebla y militante de Morena, aseguró que no procede el desafuero ni el juicio político contra Alejandro Moreno Cárdenas tras la agresión al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, compañero de la llamada Cuarta Transformación. La postura del legislador poblano fue expresada durante una entrevista nacional, en la que subrayó que no existen los elementos jurídicos para iniciar un procedimiento formal.

Mier, identificado como cercano a Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, puntualizó que “sin ser médico legista”, considera que el hecho “no amerita” desafuero ni proceso político, desmarcándose de la posición pública asumida por Fernández Noroña. Este, tras el incidente, anunció que buscaría denunciar al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y promover su desafuero en las instancias legislativas correspondientes.

Las declaraciones del senador de Morena han suscitado críticas y cuestionamientos, ya que, en vez de respaldar la exigencia de sanción planteada por Fernández Noroña, optó por desestimar la agresión.

Integrantes de la 4T cuestionaron que el legislador poblano minimice las agresiones cometidas por Moreno Cárdenas, que podrían dar pie al retiro de fuero parlamentario, y recalcaron que Mier fue defensor del Fobaproa en 1999 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, además de renunciar al PRI en 2017 para unirse a Morena.

En otro episodio reciente, hace tres semanas, Ignacio Mier protagonizó polémica al negar tener consanguinidad directa con su primo, el gobernador Alejandro Armenta Mier. El legislador sostuvo que tal situación no le impediría participar en los procesos electorales estatales de 2027 y 2030, de acuerdo con los marcos legales vigentes.

En una entrevista en el Senado de la República, expuso que su relación con el titular del Poder Ejecutivo es más en términos de cercanía, identidad, cariño y afinidad política, como la que tiene con otros de sus compañeros de Morena, pero su parentesco es de octavo o décimo grado.

“Tenemos una relación político afectiva de hace muchos años. En el 92 nos encontramos en Acatzingo, siendo muy jóvenes los dos y nos empezamos a decir primos. En realidad nuestra relación familiar está en octavo o décimo grado. En términos de consanguinidad tenemos una relación ya lejana”.

Agregó que conoce a Armenta Mier desde hace muchos años y que en el Movimiento de Regeneración Nacional enfrentaron muchas batallas juntos.

Al ser cuestionado si está a favor de acabar con el nepotismo en la política, el senador de la República dijo respaldar lo que ha sido una política impulsada por Morena.

Fuentes políticas señalan que en realidad Ignacio Mier es primo hermano del gobernador del estado, ya que el padre del primero fue hermano de la madre del titular del Ejecutivo estatal.