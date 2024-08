“No podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar”, afirma AMLO

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que en el conflicto con los ejidatarios de Santa Rita para pagarles un adeudo histórico por los daños provocados por la construcción de la autopista México-Puebla el gobierno se basa en un avalúo elaborado por una instancia oficial, por lo que no puede violentar la ley y pagar más de lo que corresponde. “Hay mesas de trabajo para negociar, pero por ningún motivo acepto, no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque sería lo mismo de antes.”

Durante su conferencia, ofreció garantías a quienes mantienen bloqueado ya por más de 40 horas la autopista, de que no los vamos a reprimirlos, que continuarán negociando sobre los márgenes que establecen la norma que regula los pagos, a partir de un avalúo. ”No estoy de acuerdo con la máxima que decía que problema que se resuelve con dinero, no es problema”.

Hizo un llamado a los ejidatarios para no dejarse manipular por los abogados que los están asesorando. Es un conflicto que ya lleva décadas y en este gobierno se consideró que era justo el pago de los daños que les provocó la construcción de la autopista y se reconoce que existe un adeudo a los ejidatarios.

“Yo conozco Santa Rita, está por Río Frío, pertenece a Puebla. Ellos me conocen bien, yo creo que más que al abogado. No vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas porque además el presupuesto es dinero del pueblo”.

“Ojalá acepten las condiciones que son justas, pero no se les va a reprimir, porque no somos autoritarios pero no vamos a ceder a chantajes“, concluyó Lopez Obrador.

