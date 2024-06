Habitantes de 8 pueblos de la zona conurbada de Puebla advierten que no permitirán que Concesiones Integrales excave un pozo más

Habitantes al menos ocho pueblos de la zona conurbada de la ciudad de Puebla advirtieron que no permitirán que la empresa Concesiones Integrales, el SOAPAP o cualquier otro ente privado excave un pozo de agua más en sus demarcaciones tenga o no permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En conferencia de medios, realizada en el zócalo de la ciudad de Puebla habitantes de Sanctorum, Xoxtla, Tlaltenango, Zacatepec, así como de comunidades pertenecientes a San Pedro y San Andrés Cholula afirmaron que paulatinamente ha escaseado el agua en sus comunidades, donde el SOAPAP y otras empresas privada tienen excavadas fuentes de agua, lo que evidencia que “no es sequía si no saqueo” lo que les afecta.

Respecto a la postura del gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien afirmó que Concesiones Integrales podrá perforar tres pozos en Sanctorum si cuenta con los permisos correspondientes, los activistas afirmaron que no se le permitirá a la empresa dicha acción, cuente o no con autorización.

Entre los manifestantes se encontraban Maurilio Galiote Mixcoatl, representante legal de habitantes de Xoxtla y Mihuacán, Pascual Bermúdez, activista de dicho municipio, Benito Flores, de Cuautlancingo, así como opositores al relleno sanitario de Cholula, entre otros, quienes afirmaron que su postura es pacífica en defensa de su derecho humano al agua.

Reprocharon que Concesiones Integrales insista en su intención de excavar tres pozos profundos en Sanctorum pese a que carece de los permisos por parte de Conagua, al tratarse de una zona de veda.

Afirmaron que en otras localidades como Cacalotepec, perteneciente a San Andrés Cholula, hay un aproximado de 20 pozos perforados, la mayor parte de los cuales son clandestinos, en una zona donde se ha privilegiado el aumento de los desarrollos inmobiliarios de lujo.

“No creemos que esta rueda de prensa sea un ultimátum si no que solo le mandamos el mensaje a los gobiernos estatal y federal. No somos un grupo de choque si no el pueblo que se está organizado porque nos estamos quedado sin agua”, expuso otro de los activistas.

Enfatizaron que se trata de un mensaje tanto al gobierno saliente de Céspedes Peregrina como al entrante de Alejandro Armenta Mier, al haber conflictos sociales.

También exigieron al segundo que cumpla su palabra de echar abajo la concesión a favor de esta firma que únicamente se ha enriquecido a costa del cobro de cuotas y con la extracción indiscriminada de agua sin contar con la aprobación de los pueblos.

A los legisladores federales y locales demandaron reformar la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Agua del Estado de Puebla para que se deje de considerar al líquido como una mercancía y no como un derecho humano.

Manifestaron que en diferentes momentos los pueblos unidos han dado muestras de resistencia como la protesta que impidió a la empresa Bonafont extraer más agua en el municipio de Juan C. Bonilla, así como la que frenó la excavación de más pozos en San Lorenzo Almecatla, durante el sexenio de Mario Marín Torres.

El ejemplo más reciente es la resistencia en contra del relleno sanitario de San Pedro Cholula, respecto al cual confiaron que se clausure de manera definitiva por parte de las autoridades federales.

Pascual Bermúdez, expresidente del Comité de Agua en Xoxtla, refirió que agricultores de su municipio han dejado de cultivar maíz en al menos 30 hectáreas, debido a que las tierras se han visto mermadas por la falta de humedad, ante la sobreexplotación de los tres pozos que opera el SOAPAP.

Recordó que en abril pasado, la unión de habitantes de Xoxtla y de Mihuacán provocó la clausura y sellado del pozo de agua que se excavó en la empresa Castores, el cual no contaba con autorización de la Conagua y se iba a conectar con tubería del organismo.