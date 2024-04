No nos va a distraer la estridencia electoral, quien quiera ser vocero de algún candidato que renuncie: Domínguez

No nos van a distraer con la estridencia electoral, el que quiera ser vocero de algún candidato que renuncie, soltó Adán Domínguez Sánchez, alcalde de la ciudad de Puebla, en alusión a la fracción de regidores de Morena.

Al hacer uso de la palabra durante la sesión ordinaria de cabildo de este viernes, el alcalde de extracción panista afirmó que hoy se viven momentos decisivos y complicados en la vida política del país, y “la lucha por el poder saca lo peor de los actores políticos”, además de que “la guerra sucia está a la orden del día”.

Domínguez Sánchez subrayó que la entrega de programas sociales del gobierno municipal no viola la ley, debido a que no se hace difusión mediática de los mismos, además de que las convocatorias se hicieron antes de la veda electoral, y cuentan con la leyenda que exige la ley, la cual reza “este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Por ello, afirmó que los programas continuarán en su entrega y el ayuntamiento seguirá con su trabajo hasta el último día de la administración.

“Somos respetuosos de las reglas. Nos han querido inventar mentiras. No debemos nada, aquí sí hacemos las cosas bien (…) Que no nos distraiga la estridencia electoral, la gente no quiere peleas si no respuestas de su gobierno. Seguiremos trabajando hasta el último día de su gestión”.