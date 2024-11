“No mentimos, no robamos y no traicionamos”, sostiene Céspedes en el último informe de gobierno

En su último informe de gobierno, Sergio Céspedes Peregrina señaló que no fue fundador de Morena, pero su administración contó con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se rigió por los principios de la Cuarta Transformación (4T).

“En estos dos años yo les puede decir que no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, así pues, este gobierno nunca se cerró al diálogo ni a la construcción conjunta”, sostuvo desde la nueva sede del Congreso, construida en su gestión.

En 20 minutos de discurso, aseguró que gobernó sin distingo partidista e identificó en la detonación de infraestructura educativa uno de los mayores logros de su mandato.

“Es un orgullo poder decir que con el dinero del pueblo se construyó el nuevo Instituto Politécnico Nacional, con 3 mil 400 millones de pesos. También es importante comentarles que tenemos una nueva Ciudad Universitaria (de la UAP) y cuatro universidades pedagógicas nacionales”, anotó.

También destacó que Puebla logró ubicarse en 24 meses entre los 10 estados con mayor crecimiento, así como atraer 2 mil 800 millones de dólares de inversión extranjera directa.

(CAB) Responde a críticas del PAN sobre la inseguridad

Ante las críticas que realizó el PAN, a través del diputado Marcos Castro Martínez, de que la inseguridad sigue siendo uno de los grandes pendientes a resolver, Céspedes hizo un llamado a ser objetivos cuando se aborde ese tema.

Consideró que el problema de origen se encuentra en la familia, pues de ese núcleo pueden salir grandes ciudadanos y servidores públicos, pero si no se cuida también puede salir delincuencia.

“Les hago un exhorto muy respetuoso a que cuando se hable de inseguridad se hable con objetividad, una alta responsabilidad (…) la delincuencia es un problema que tenemos que atender todos, de frente, sin distingo alguno, invirtiéndole lo que sea necesario”, insistió.

