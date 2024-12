“No me voy a arrodillar”, dice Armenta ante las presiones para que suba el pasaje

En respuesta a la protesta de transportistas que reclaman aumento en 100 por cierto a la tarifa del pasaje, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, advirtió que no se arrodillará ante nadie.

“Queremos trabajar con los transportistas, pero no vamos a ceder ante ninguna pretensión maliciosa. No nos vamos a arrodillar”, sentenció.

En su habitual rueda de prensa, en el inicii de la semana, el morenista denunció que incluso hay transportistas que tienen hasta 300 concesiones y algunos de ellos fueron funcionarios en administraciones pasadas.

A partir del 15 de diciembre, cuando arribe a la gubernatura, afirmó que se atenderán las peticiones de los transportistas, pero aclaró que primero se investigarán las irregularidades detectadas en el sector.

Entre estas anomalías, mencionó que algunos transportistas tienen una o dos concesiones, mientras que otros cuentan hasta con 300 permisos, lo que señaló constituye un abuso.

Además, Armenta Mier dijo que han identificado transportistas “piratas”, que no cuentan con permisos, y que se encuentran plenamente identificados.

Al respecto, reveló que los transportistas “piratas” operan bajo el cobijo de algunos concesionarios, quienes anteriormente fueron funcionarios del gobierno.

Alejandro Armenta acusó que este modus operandi representa un delito grave.

El mandatario electo reconoció la necesidad de regular y modernizar el transporte público en el estado para beneficio de la ciudadanía y los propios trabajadores del sector.

Sin embargo, dijo que no es a través de paros y manifestaciones.

Pide Céspedes “compresión” a transportistas; se está concluyendo un sexenio

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que están finalizando un gobierno, por lo que pidió al sector transporte que “deben ser comprensivos”.

En entrevista, evitó dar una postura sobre las protestas en demanda del alza a la tarifa del pasaje, al referir que el tema se está atendiendo desde la Secretaría de Gobernación del estado.

“Es un tema de la Secretaría de Gobernación, esta dialogando con ellos; yo les pido que todos seamos comprensivos, estamos en la finalización de un gobierno y tenemos que trabajar de la mano para que hayan las mejores condiciones”, declaró.

En cuanto a que se trata de una estrategia de los transportistas, que rn la coyuntura del cambio de gobierno buscan presionar para sacar beneficios, se rehusó a opinar del tema.

“Es una lástima ese tema, pero yo no quiero empantar ni generar comentarios que no sean correctos, en cuanto Javier Aquino me pueda informar cuál es el estatus, generaremos un pronuncimiento”, comentó.