“No me arrepiento de ir con el PRI; es una institución, no una persona”, dice Rivera

El abanderado de la oposición a la gubernatura Eduardo Rivera Pérez descartó que se arrepienta de aliarse con el PRI tras la detención de Tania Félix N., candidata del tricolor sujeta a un proceso penal por delitos contra la salud y crimen organizado, al asegurar que el partido es una institución y no una persona.

Rivera, quien es impulsado por el bloque que conforman el PAN, PRI, PRD y PSI, indicó que cada persona debe responder por sus propios actos, en referencia a la candidata, quien, conjuntamente con otras seis personas, fue detenida el pasado cuatro de mayo en un inmueble de la colonia Tres Cruces durante un operativo realizado por la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Una cosa es una persona en particular y otra es una institución, nosotros seguimos trabajando en esta alianza y quieren, por alguna razón adjudicar una relación de una persona, y que cada persona resuelva sus asuntos legales en función de sus acciones, eso es lo que yo he insistido”, respondió, en entrevista tras acudir a la escuela Libre de Derecho.

Tras su aprehensión, Tania Félix N., quien es suplente de la candidatura a diputada plurinominal de Delfina Pozos, actual dirigente estatal del PRI, fue vinculada a un proceso penal junto con otras seis personas, acusadas de los siguientes delitos: cohecho, delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de narcóticos, portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, armada y fuerza aérea, y portación de inhibidor de señal.

Es necesario citar que la familia de la candidata del PRI sostiene que ella es víctima de una persecución política, además refiere que las autoridades penales la mantienen incomunicada.

Ofrece una “vinculación democrática” con los medios de comunicación

En otro tema, Rivera Pérez señaló que, en caso de ganar la contienda y se convierta en gobernador, tendrá una relación “democrática” con los medios de comunicación, al asegurar que estos no “estorban” sino que son necesarios para la construcción de una sociedad informada.

Aseguró que es tolerante a las críticas que los periodistas hacen, pero, al mismo tiempo, dijo que espera que sean veraces y objetivos.

“Yo aguanto las críticas, aguanto los tuitazos que a veces me ponen, que a veces no comparto, columnas que me ponen, opiniones que se puedan decir de mi persona o cuando fui presidente municipal, lo único que puedo decir es que solo pido objetividad, veracidad, pero seré respetuoso de todas y cada una de las opiniones de ustedes, y seré un gobernante que tenga una relación respetuosa y de vinculación democrática”, dijo.

Ante los alumnos de la Escuela Libre de Derecho propuso mil nuevos espacios públicos, el primer Hospital Veterinario Estatal, la Tarjeta Joven, Internet en todo el estado, acceso a la universidad y bachillerato, los programas “Vivienda Joven”, “Puebla Te Beca”, “Contigo Mujer contra la Violencia”, la “Exención del Impuesto Sobre la Nómina” a empresarios que contraten a recién egresados y un Transporte Rosa.

Posteriormente, el candidato acudió a la Universidad Iberoamericana en donde firmó la Agenda de la Red por la Paz en Puebla.