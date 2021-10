No le cuadran las cuentas a Gabriel Biestro

Gabriel Biestro Medinilla busca “lamerse las heridas” afirmando que la Legislatura que encabezó –entre 2018 y 2021– fue la más progresista, austera, eficiente y democrática en la vida de Puebla, ante los fuertes cuestionamientos que han surgido en su contra. Para ello, recurre a fantasear o mentir sobre logros inexistentes o que fueron resultado de la presión social, no por voluntad de los anteriores diputados locales, principalmente del grupo mayoritaria de Morena.

Una prueba de ese comportamiento de Biestro es asegurar que la LX legislatura local, que él encabezó, enfrentó menos acciones de inconstitucionalidad que la LIX legislatura local, pero sobre todo, que dichos recursos fueron promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por grupos parlamentarios de oposición, como actos de mala fe.

Los números oficiales desmienten esas afirmaciones de quien fuera el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, al existir el siguiente comparativo:

En la LIX Legislatura local, que duró cuatro años y ocho meses, surgieron 14 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales en 9 la SCJN declaró la invalidez de alguna porción normativa.

Mientras que en la LX legislatura local, que duró tres años y la encabezó Biestro, hubo 17 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 12 ya se resolvieron de manera desfavorable para el Congreso local y están pendientes otras cinco, que por cierto fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no por grupos parlamentarios de oposición, tal como dice el ex diputado morenista.

Hace unos días en este espacio, se publicaron algunos datos del mal balance que hay del desempeño de Biestro, por lo cual el ex legislador mandó una extensa carta de réplica que contiene una larga lista de falacias y logros que solo están en la fantasía del legislador.

A continuación, se reproduce la masiva.

Sr. Fermín Alejandro García

Autor de la columna Cuitlatlán

Del periódico La Jornada de Oriente

Derivado de la publicación de su columna “Biestro, el primer diputado que deja un fuerte malestar en la Legislatura que le sucedió”, publicación de fecha 22 de octubre de 2021, en términos del derecho de réplica que la ley me otorga, ante la divulgación de hechos que son falsos y carentes de verdad, me permito hacerle las siguientes precisiones y aclaraciones:

Por lo que respecta a la aportación “periodística” de la columna que usted suscribe, me permito expresarle lo siguiente:

Primero. Es una falsedad y carente de toda verdad lo que en su columna, anteriormente mencionada refiere, en primer término debo aclararle que la LX Legislatura del H. Congreso del Estado no es la que más Controversias Constitucionales ha enfrentado -como usted señala en su párrafo tercero- tan es así que le conminaría a que revisara el número de controversias incoadas a la LIX Legislatura, que fueron diecisiete, un número mucho mayor a las cinco de la LX Legislatura.

Segundo. Respecto a su afirmación relativa a que la reforma a la ley del agua, siendo yo propinante junto con la diputada Nora Merino, autoriza, “regula y apresura los cortes de agua”; debo de manifestarle que me preocupa la mala fe, o en todo caso ignorancia, con la que escribe. Dicha reforma se hizo para prohibir los cortes de agua a inmuebles de uso doméstico, cortes que antes estaban permitidos, en caso de que usted conozca un caso como el que afirma del corte a un inmueble de uso doméstico o que tenga como comprobar que antes no se cortaba el agua, de igual manera lo conminaría a hacer públicos datos, no opiniones ni recelos, como el buen ejercicio periodístico lo refiere.

Tercero. Le informo que en ningún momento se aprobó protocolo alguno de atención – represión – a manifestantes, menos por mi persona. No obstante de usted tener una prueba que acredite sus dichos le reitero, lo conminaría a presentarla.

Cuarto. Usted refiere que coloqué en pueblos clave a personas sin experiencia, le debo de informar que por lo menos quién ayer concluyó su cargo como Secretaria General, Rosario Evangelista, tiene más de 25 años de experiencia en temas legislativos, es más, me permito aclarar que en las anteriores Legislaturas es de público conocido que ella era la que le realizaba prácticamente todo el trabajo a los dos sujetos que creen haber regresado a lo mismo a lo que estaban acostumbrados.

Quinto. Usted refiere que no se escuchó a la oposición en cuento a las modificaciones normativas se refieren, ahí he de informarle que el Congreso se compone de 41 pares, que sí, en esencia mi posición personal y mi voto siempre fueron en consonancia con los valores de la 4T y con las propuestas del Presidente de la República y con el Gobernador del Estado con quienes, por obvias razones, comparto agenda. Que las acciones de inconstitucionalidad -que no son controversias, le recomiendo estudiar los términos para que los pueda utilizar de manera correcta- promovidas por mis pares y declaradas en determinados artículos inconstitucionales fueron todas promovidas por las bancadas de la oposición.

Sexto. Usted refiere que yo incumplí acuerdos con las familias de los desaparecidos a efecto de la aprobación correspondiente, respecto a eso con agrado puedo informarle que la ley de búsqueda se aprobó en la LX Legislatura, Legislatura en la que yo participé y que cumple, en la medida de los hechos posibles con las exigencias de las víctimas; no de un grupo, sino de todas las víctimas.

Atendiendo lo anterior y ante el claro sentido político estomacal con el cual usted escribe esa columna le tengo que informar que en esencia me siento muy orgulloso del trabajo realizado en la LX Legislatura, por el propio y el de mis pares, por primera vez el Congreso tuvo una vida dinámica y democrática; nosotros conforme a la ley, nunca regresamos o negamos incorporar una iniciativa en el orden del día, nunca amenazamos, nunca coartamos el libre ejercicio de los derechos de los diputados, ya fuese de manera directa, ni tampoco a través de personajes pequeños y perversos; todo lo contrario, subimos el sueldo a todos los trabajadores del Congreso, depuramos las malas prácticas morenovallistas (que veo con desagrado hoy regresan en persona de dos oscuros personajes), dotamos de perfil progresista a las actuaciones y a los servidores públicos, dimos gobernabilidad en tiempos convulsos, fuimos siempre y, en lo personal, lo sigo siendo desde la trinchera que me corresponda, aliados del gobernador Miguel Barbosa y del presidente López Obrador, derogamos la ley bala, le devolvimos los derechos a las juntas auxiliares, aprobamos el matrimonio igualitario, la Ley Agnes, desaparecimos el fuero, aprobamos una nueva ley de la administración pública estatal, una ley de educación que guarda y aumenta los derechos de los ciudadanos, aprobamos por unanimidad 5 consejos municipales, también dos de los tres presupuestos de egresos del estado y con 40 votos a favor, cero en contra y una abstención a un gobernador interino, reformas en materia electoral que eliminaron la participación de las secretarias de estado en las elecciones como antes se hacía, leyes en materia de paridad y para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia como nunca antes se había hecho y muchas más normativas; fuimos la Legislatura más productiva y progresista de la historia de nuestro Congreso, aunque usted, por cuestiones personales se resista a reconocer estos hechos. Desde el primer año aumentamos como nunca los presupuestos de la fiscalía y el poder judicial que venían enfrentando un proceso de desmantelamiento. Todo esto se hizo siendo el Congreso que menos cuesta a sus ciudadanos, que no pagó un solo bono, ni comidas, ni gasolinas, ni celulares a sus diputados, y que por primera vez sí pagó los bonos que a sus trabajadores por ley correspondía, y que siempre les fueron robados, pero eso sí, los obligaban a firmar que los recibían (por eso están denunciados penalmente y con denuncia ratificada esas dos personas).

Siendo para finalizar que su columna, mandada a hacer, es un reconocimiento al enfrentamiento siempre franco y noble a las malas prácticas morenovallistas que tanto daño nos hicieron, es un orgullo para mí que personajes que deberían de estar presos por acoso como Eduardo Alcántara o que han ocupado puestos solo por el hecho de ser familiares de destacados morenovallistas como Oswaldo Jiménez, critiquen mi actuar y me den la razón en las acciones que tomamos en la Legislatura pasada, eso me indica que voy por el camino correcto; legislamos para transformar, cambiamos la forma en que el poder interactúa con la gente y los nuevos funcionarios que no entiendan que el Congreso ya no es el mismo que hace tres años, se darán de topes contra la nueva forma de ejercicio del poder que ya no debe de estar en manos de pillastres, sino de gente honrada con formación en el respeto y protección a los derechos humanos y como dice el gobernador Barbosa, en el afán de servicio hacia nuestro Pueblo.

Y también le aclaro: en ningún momento he polemizado o intentado minar la acción que dignamente lleva el diputado Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la actual legislatura como usted lo quiere, de manera dolosa, dar a entender. Es una persona con quien tengo una excelente relación y a quien le guardo un gran respeto.

No omito exhortarlo a que su actividad profesional como periodista, actividad a la cual le expreso mi más profundo respeto, se ajuste a los estándares mínimos para apegarse a publicar hechos ciertos o reales y cumplir con la ética profesional que requiere una noble profesión, como lo que es el periodismo donde ya no deben caber fobias personales ni mensajes pagados.

Por lo anterior expuesto, atentamente le solicito:

Único.- Concederme el presente Derecho de Réplica, asegurando que en el mismo espacio y con plena eficacia sea publicada la presente carta aclaratoria respetando mi derecho de réplica que me otorga la ley.

Atentamente

Gabriel Biestro Medinilla

Respuesta del columnista

Sobre el segundo punto de la carta del exlegislador la respuesta es muy sencilla: todos los candidatos de Morena en la campaña electoral de 2018 prometieron acabar con la privatización del agua y Biestro en particular, ya como diputado, ofreció lo mismo de manera muy puntual a finales de 2019. Hoy en día ese servicio público sigue en manos de la abusiva empresa Concesiones Integrales.

Y con la legislación que se aprobó por iniciativa de Biestro y Nora Escamilla lo único que se hizo fue hacerle el trabajo sucio a Concesiones Integrales para regular los cortes de agua, que siguen hasta la fecha actual. No lo dice este columnista, lo sostienen todos los especialistas y colectivos que han luchado contra dicho abuso.

Sería sano que hubiera un debate público entre Biestro y Omar Jiménez Castro, el principal luchador contra la privatización del agua, para que el primero sustente que realmente frenó los excesos de la empresa concesionaria, mismos que por cierto fueron ampliamente denunciados por los vecinos de la popular colonia Solidaridad Nacional en la primera gira de trabajo realizada por el actual edil de la ciudad, Eduardo Rivero Pérez.

Seguramente para Biestro esos vecinos de Solidaridad Nacional son personas de mala fe, desinformados, mentirosos, llenos de rencor y frustración, pues según el ex legislador acabó con los cortes de agua potable y no hay sustento para decir lo contrario.

Tercer y sexto punto de la carta dice Biestro que nunca hubo represión en su gestión y que uno de sus grandes logros fue la ley de búsqueda de desaparecidos. Al respecto es necesario puntualizar: está plenamente documentado en docenas de notas de La Jornada de Oriente y otros medios de comunicación, de como María Luisa Núñez Barojas, la líder de Voz de los Desaparecidos, fue echada del Congreso por la fuerza pública por criticar a los diputados locales.

Además, para que la ley de búsqueda de desaparecidos se aprobara tuvo que haber una fuerte presión hasta Palacio Nacional y un periodo extraordinario del Congreso local, para que se aprobara dicha legislación, que no querían la mayoría de los diputados morenistas, entre ellos Biestro.

En el sexto punto hay muchas mentiras. Algunas son las siguientes:

Dice Biestro que dotó de “perfil progresista” al Congreso. Es una aseveración fuera de toda realidad, cuando la anterior Legislatura se negó rotundamente a despenalizar el aborto. Se aprobó el matrimonio igualitario y la Ley Agnes por la presión de colectivos feministas que estuvieron en plantón frente a la sede legislativa y la intervención de la SCJN. Los diputados de Morena, a excepción de dos legisladoras de ese grupo parlamentario, siempre actuó bajo los mismos criterios moralistas del PAN.

Dice Biestro que encabezó la Legislatura que menos le costó a la ciudadanía. Ante ello surge la pregunta: ¿Y los 20 millones de pesos que se gastaron en remodelar el edificio del Congreso? Muchos coinciden que las obras en cuestión no se aprecian y que fue un gasto innecesario. Eso no es actuar con austeridad.

Por cierto, se sabe que se va a auditar las obras del Congreso y muchos ya sospechan que van a salir datos muy interesantes que no apuntan a un gasto honrado y eficiente.

Dice Biestro que la columna que originó su carta es un encargo del diputado panista Eduardo Alcántara Montiel. Esa aseveración ha causada una risa loca en este columnista y seguramente en el propio legislador Alcántara Montiel.

El columnista más crítico e incisivo de Eduardo Alcántara ha sido el autor de Cuitlatlán. Se le cuestionó como candidato a la presidencia del Comité Municipal del PAN de Puebla, como dirigente estatal de ese partido y ahora se ha hecho lo mismo como diputado local. Ahí están las columnas para constar lo dicho.