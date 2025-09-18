Miércoles, septiembre 17, 2025
No invaden zona federal 26 bodegas adjuntas a la Central de Abasto, dictamina Pemex
Patricia Méndez

Petróleos Mexicanos (Pemex) dictaminó que 26 bodegas que se construyeron de forma irregular en una zona adjunta a la Central de Abasto, no invaden zona federal, por lo que se inició un proceso para legalizarlas y que no sean demolidas, informó el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Luis Pinto Medel, representante del Consejo de Administración de la Central de Abasto, señaló que es errónea la conclusión a la que el gobierno capitalino llegó sobre el tema, pues recordó que existe un dictamen previo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, el cual refiere que los inmuebles debían ser demolidos debido a que fueron construidos de forma irregular y a que estaban sobre una zona de riesgo.

Interrogado sobre el tema durante una entrevista, Rodríguez Álvarez explicó que ya recibió un dictamen que fue solicitado a la empresa petrolera después de que integrantes del Consejo de Administración solicitaron el derribo de las construcciones al afirmar que estaban sobre un área de ductos, lo que representaba un riesgo para quienes se encuentran en la zona.

Ahondó que el resolutivo refiere que los 26 inmuebles no representan un riesgo debido a que no invaden la tubería de Pemex, sino que están en un margen ajeno al área en la que está prohibido edificar por la presencia de los ductos.

El funcionario resaltó que no debe perderse de vista que las bodegas fueron construidas sin los permisos necesarios -en el año 2020, durante la administración de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco-, por lo que es necesario que sean los propietarios lleven a cabo la regularización, trámite que ya iniciaron.

“Ya hay un dictamen de Pemex en el que se indica que no invaden zona federal, independientemente de eso, fueron construidas de manera irregular, sin ciertos permisos por parte del ayuntamiento; son sujetas a regularización, requieren un tema de régimen condominal, varias cosas, pero el tema de si estaban en zona federal, hay dictamen que ya lo descarta”, mencionó.

El secretario refirió que no en todos los casos está definida la propiedad de las bodegas, por lo que quienes se disputan esta, lo hace a través de medios legales que definirán a los legítimos dueños. “Tienen un régimen condominal que se tendrá que arreglar entre particulares”, ahondó.

En ese sentido, dijo que no todas las bodegas están ocupadas, pues algunas estaban vacías debido a que hay una prohibición para que no se abran las puertas que dan hacia la avenida 104 Poniente, que es en donde pasan los ductos. En caso de que los propietarios deseen ocuparlas, deben hacerlo solo en el lado que colinda con la sección dos de la Central de Abasto.

Piden respetar dictamen previo

En ese sentido, Luis Pinto indicó que las autoridades deben respetar el dictamen que la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió como parte del expediente 2551/2021, en el que se ordena la demolición de los 26 inmuebles debido a que su construcción fue ilegal.

Señaló que, incluso, el área gubernamental ganó un amparo para que los espacios finalmente sean demolidos, por lo que la actual administración tendría únicamente que acatar el resolutivo pues insistió en que la edificación es irregular.

Los locales se encuentran sobre la intersección de la avenida 104 Poniente y la calle Los Comerciantes, abarcan una extensión aproximada de 1 mil 500 metros cuadrados, las cuales se encuentran actualmente desocupadas, en su mayoría.

